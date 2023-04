Afrique: Le nombre de particuliers fortunés a baissé entre 2012 et 2022

L'Afrique du Sud, l'Egypte, le Nigeria, le Kenya et le Maroc concentrent ensemble 56 % des millionnaires et plus de 90 % des milliardaires recensés sur le continent africain, selon le rapport « Africa wealth report 2023 », publié le 28 mars par Henley & Partners, un cabinet britannique spécialisé dans le conseil en matière de migration des investissements et de la planification de la résidence et de la citoyenneté.

Le nombre des hommes riches en Afrique devrait cependant augmenter de 42 % entre 2023 et 2032, précise l'Agence Ecofin (agence d'informations spécialisée dans la gestion publique et l'économie africaine).

Avec 37 800 personnes possédant une fortune estimée à au moins un million de dollars, l'Afrique du Sud est le pays qui compte le plus de millionnaires, devant l'Egypte (16 100), le Nigeria (9 800), le Kenya (7 700) et le Maroc (5 800), selon la même source. En ce qui concerne les milliardaires, l'Egypte occupe le premier rang avec huit individus possédant une fortune supérieure ou égale à un milliard de dollars. Viennent ensuite l'Afrique du Sud (cinq), le Nigeria (quatre) et le Maroc (quatre). Le rapport révèle également que l'Afrique compte au total 138 000 millionnaires, 328 centimillionnaires et 23 milliardaires.

A l'échelle continentale, le nombre total des personnes fortunées, des particuliers possédant une fortune estimée à au moins un million de dollars, que les banquiers privés et les gestionnaires de patrimoine appellent dans leur jargon les « High net worth individuals », a reculé de 12 % au cours de la dernière décennie (2012 à 2022), en raison notamment de la baisse des performances des trois principaux marchés (l'Afrique du Sud, l'Egypte et le Nigeria), précise Ecofin. Elle ajoute que le cabinet Henley & Partners s'attend, par ailleurs, à ce que la population des personnes fortunées augmente de 42 % sur le continent au cours des dix prochaines années, pour atteindre environ 195 000 personnes, d'ici à 2032.