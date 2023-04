Afrique: VAFC - Un potentiel rachat venant d'Afrique ?

De nouveau au bord du gouffre en Ligue 2, le VAFC est également agité en coulisses avec une nouvelle rumeur de rachat en provenance d'Afrique. La situation demeure floue quand bien même ce dernier apparaît de plus en plus isolé.

Les semaines se suivent et se ressemblent dans l'environnement du VAFC. Depuis un an, et l'annonce de la mise en vente du club auprès du cabinet d'expertise KPMG, les rumeurs de reprises vont bon train sans que cela ne débouche sur quelque chose de réellement concret, informe le11hdf. Alors l'annonce de discussions avancées avec un milliardaire africain ayant fait fortune dans la cimenterie, possiblement le Nigérian Aliko Dankote qui avait déjà été intéressé par le passé par Arsenal, n'a pas vraiment fait frémir le microcosme valenciennois.

« Comme tout le monde on en a entendu parler mais c'est tout, on ne sait rien de plus, a confié un proche du club à nos confrères de la Voix du Nord. « Des offres il y en a eu, ça, je vous le confirme, même sept ou huit, mais celle-là, je ne sais pas, et je n'ai vu personne samedi ».

Ce qui est sûr, c'est que l'avenir du club se joue dans les prochaines semaines, aussi bien sur qu'en dehors du terrain. Et si la pression sera forte sur les neuf matches restant à disputer en Ligue 2, celle-ci devrait également s'intensifier en coulisse. Affaire à suivre...