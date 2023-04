Congo-Kinshasa: Ordonnance loi fixant modalités de l'exercice de la liberté de la presse en RDC, Assemblée nationale - Patrick Muyaya explose et passe !

C'est une nouvelle page d'histoire que Patrick Muyaya Katembwe entend écrire du haut de ses fonctions de Ministre de la Communication et médias.

Après l'organisation réussie des états généraux dans son secteur, en janvier 2022, il vient d'obtenir de l'Assemblée nationale la ratification de l'Ordonnance-loi N°23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout support de communication en République démocratique du Congo.

Une première après près de 27 ans. Patrick Muyaya vient donc là de planter le décor de l'amélioration du contenu de la presse. Devant les élus nationaux, hier mardi 4 avril 2023, le Porte-parole du Gouvernement a relevé que son initiative s'appuie sur l'axe 8 du programme du Gouvernement qui vise notamment, l'amélioration de l'image du pays, ainsi que sur le secteur 1 de la vision du Président de la République consacrée à la bonne gouvernance.

«Aujourd'hui est un grand jour en ce qu'il va consacrer la fin du processus législatif de la loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République Démocratique du Congo. Depuis mon avènement à la tête du Ministère de la Communication et Médias, suivant l'axe 8 du Programme de Gouvernement : Communication et Médias : «Redevabilité de l'action gouvernementale et amélioration de l'image du pays», et conformément à la vision de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO », consacrée dans le Secteur 1 : « Bonne gouvernance » », a dit Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias », a déclaré l'homme du changement de narratif. L'homme n'a boudé aucun plaisir pour insister sur l'importance de sa démarche à l'attention de la représentation nationale.

« Pour arriver à cette ordonnance-loi, nous avons eu à organiser les Etats Généraux de la communication et médias en janvier 2022 avec la participation de tous les représentants des organisations professionnelles aux fins de poser un diagnostic sérieux sur le secteur de la Communication et Médias notamment, sur l'actualisation de la loi fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse. Si nous aurions fait de cette loi une habilitation du Gouvernement, c'est parce qu'il y a urgence. Cette loi permet de résoudre un nombre important de problèmes qui dérangent ce secteur au quotidien, entre autres, les dérapages et la non-conformité de certains médias, surtout les médias d'informations en ligne qui, avec l'évolution technologique, avance

avec une rapidité remarquable. (...),Honorable Président, plusieurs députés nationaux sont venus me voir pour le cas de radios communautaires présentes dans leur terroir. Il y a lieu de signaler que nombre des radios communautaires ne sont pas en ordre. Elles ne sont régies par aucune loi autant que les médias en ligne. Nous ne devons donc pas retarder l'application de cette loi. Il y a un besoin immédiat pour rétablir l'autorité de l'Etat partout à travers la République », a poursuivi Patrick Muyaya.

Notons que la loi MUYAYA tire sa substance dans l'article 24 de la Constitution de République Démocratique du Congo et elle comprend 141 articles articulés autour de cinq titres dont :

Titre 1 : des dispositions générales

Titre 2 : des catégories des entreprises de presse

Titre 3 : du droit du public à l'information

Titre 4 : des sanctions

Titre 5 : des dispositions transitoires et finales