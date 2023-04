Afrique: IXès Jeux de la Francophonie - Christophe Lutundula, nouveau président du Comité de pilotage

La salle de réunion du ministère des affaires étrangères a servi de cadre, le vendredi 31 mars dernier, à la cérémonie de remise-reprise entre le Ministre de l'intégration régionale sortant et le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et de la Francophonie entrant.

Avec la publication de la nouvelle équipe gouvernementale et les réaménagements faits, la francophonie est désormais rattachée au Ministère des Affaires étrangères, ce qui justifie cette cérémonie entre Didier Mazenga jadis Ministre de l'intégration régionale et francophonie avec Christophe Lutundula Apala le désormais Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale et de la Francophonie.

Le Ministre Mazenga a félicité son successeur à la francophonie, tout en lui souhaitant un fructueux mandat. Évoquant les Jeux de la Francophonie, il a parlé de l'état actuel des préparatifs en attirant l'attention de son successeur sur les défis actuels notamment les travaux de construction des infrastructures.

«En tant que Ministre en charge de la Francophonie, vous êtes désormais le président du Comité de Pilotage qui regroupe tous les ministères sectoriels.

Les préparatifs évoluent normalement et nous avons déjà enregistré plus de 5000 participants. Les défis sont énormes avec notamment les infrastructures », a souligné le Ministre Mazenga. Il a aussi rappelé la nécessité de tout mettre en oeuvre pour réussir ces Jeux, pour matérialiser le voeu du Président de la République et redorer l'image du pays.

Pour sa part, M.Christophe Lutundula a promis de tout mettre en oeuvre pour réussir ce pari tout en appellant les parties impliquées à prendre conscience de ce défi en tant que plus grand pays francophone.

Le Directeur national des IXès Jeux de la Francophonie M. Isidore Kwandja a pris part à cette cérémonie, accompagné de ses adjoints.