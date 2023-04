Afrique de l'Est: 8 avril 2022-8 avril 2023 - 1 an depuis l'adhésion de la RDC dans l'EAC

Une année exactement depuis que la République démocratique du Congo a adhéré à la communauté des Etats d'Afrique de l'Est (EAC). La RDC avait rejoint l'EAC, le 29 mars 2022 tandis que le Président de la République a officiellement signé cette adhésion samedi 8 avril 2022 à Nairobi au Kenya.

Cette adhésion au sein de cette communauté est intervenue dans un contexte de grave crise sécuritaire dans la province du Nord-Kivu. Ce bloc de l'EAC est passé de 6 à 7 pays. C'était le retour de la République démocratique du Congo dans le concert des nations en sortant de plus en plus de son isolement diplomatique et commercial.

Il sied de rappeler que depuis près de quatre décennies, les plus grandes menaces à la paix en RDC viennent de la frontière avec ses voisins de l'Est. Notamment le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. On a cru qu'en faisant partie de la communauté avec ces pays, cela permettrait d'améliorer et de renforcer les relations mais aussi, de réduire les antagonismes. C'était absurde de s'imaginer dans ce nouveau contexte que des pays d'un même regroupement régional se fassent la guerre ou soutiennent la guerre chez le voisin.

Le Président Félix Tshisekedi avait même déclaré : « En adhérant à la Communauté des pays d'Afrique de l'Est, le peuple congolais ne veut pas seulement se contenter des bénéfices d'un commerce intra-communautaire, mais il aspire d'abord et surtout à entretenir des relations fondées sur la paix et la sécurité de tous. Dans cet ordre d'idées, le peuple congolais renouvelle son engagement légendaire en faveur d'une politique de bon voisinage. Il attend des autres peuples le même engagement pour la paix et la sécurité de tous».

L'EAC devient «une communauté plus vaste en taille que l'Europe... Avec des ressources abondantes, une main d'oeuvre formée... Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas forts et prospères économiquement », a déclaré le Chef de l'État kenyan Uhuru Kenyatta. La RDC peut désormais compter non seulement sur des relations privilégiées avec les pays membres de cette communauté notamment, le Kenya, la Tanzanie, le Soudan du Sud et d'autres voisins de sa frontière Est, mais aussi cette adhésion permet à la East African Community de couvrir un espace allant de l'océan indien à l'océan atlantique.

Les citoyens congolais bénéficieront désormais d'exemption de visa pour entrer dans les autres pays de la communauté, ainsi que d'autres avantages notamment, dans le domaine des taxes et des droits de douane.

Les pays de l'EAC voient en la République démocratique du Congo un énorme marché de 90 millions d'habitants pour écouler leurs produits, et vice-versa.

Il faut que la RDC soit un pays qui exporte aussi ses propres produits. Et les potentialités inexploitées sont immenses surtout dans le secteur de l'agroalimentaire, etc. La grosse difficulté de la RDC c'est le manque de bonnes routes pour faciliter la circulation des personnes et des biens.

Cette adhésion à l'EAC devait être un rendez-vous du donner et du recevoir, une occasion de renforcer l'intégration régionale, la sécurité commune et les économies des pays membres. Plus jamais d'États qui servent de base arrière à des groupes armés des pays voisins. Mais hélas !