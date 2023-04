Congo-Kinshasa: Sur la liste actualisée de 10 jours fériés - Le 6 Avril désormais dédié au combat de Simon Kimbangu

Comme promis aux Kimbanguistes lors de la première journée des festivités de leur centenaire le 6 avril 2021 à Nkamba dans la province du Kongo Central, depuis hier, lundi 3 avril, la date du 6 avril de chaque année devient une «Journée fériée et chômée» à travers toute la République démocratique du Congo.

Félix Tshisekedi qui avait pris part à cette cérémonie de 100 ans de l'Eglise Kimbanguiste, avait invité le président du Sénat et son homologue de l'Assemblée nationale à s'impliquer avec les députés nationaux et sénateurs, pour que la date du 6 avril devienne une « journée fériée et chômée ». Le Chef de l'État qui était aux côtés du chef spirituel, Son Eminence Simon Kimbangu Kiangani, avait souligné que cette commémoration rappelle non seulement le ministère du prophète Simon Kimbangu, mais aussi les responsabilités individuelles et collectives des martyrs africains et congolais, avant de préciser que le musée et le centre de documentation de Nkamba constituent la mémoire d'une grande personnalité.

Sur la liste actualisée de 10 jours fériés, le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers l'ordonnance N°23/042 du 30 mars dernier, a fait honneur au prophète Simon Kimbangu au regard de son combat pour la désaliénation spirituelle et politique de la race noire, de manière générale.

Cependant, renseigne cette ordonnance, dans le cas où l'un des jours fériés légaux coïncide avec un dimanche, le congé relatif à ce jour est repris le jour précédent. Cette journée du 6 avril de chaque année, du reste fériée, chômée et payée à travers tout le pays, rend hommage au combat du prophète Simon Kimbangu pour la Conscience Africaine.

Au total, six mois sur douze sont officiellement fériés en République démocratique du Congo. Janvier reste le plus prolifique avec quatre jours fériés soit le 1er, le 4, le 16 et le 17, suivi de mai avec deux journées : le 1er et le 17. Avril, juin, août et décembre ont chacun une journée fériée. Exception faite aux mois de février, mars, juillet, septembre, octobre et novembre, non encore impactés par des journées fériées.