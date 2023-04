Burkina Faso: Programme emplois-jeunes pour l'éducation - Le cri du cœur de 163 professeurs recalés

Le bureau de la coordination nationale des professeurs du Programme emplois-jeunes (PEJEN) a organisé une conférence de presse, mardi 4 avril 2023 à Ouagadougou, pour plaider l'intégration de 163 professeurs recalés.

Les professeurs recalés du Programme emplois-jeunes pour l'éducation nationale (PEJEN) lancé en 2017, 2018, 2019, après avoir servi 3 ans dans l'enseignement demandent une intégration à la fonction publique. C'est le désespoir chez bon nombre d'entre eux, car, étant frappés par la limite d'âge des concours directs. A cet effet, le bureau de la coordination nationale des professeurs du PEJEN a organisé une conférence de presse, mardi 4 avril 2023 à Ouagadougou, pour interpeler le gouvernement à prendre ses responsabilités pour l'atteinte des objectifs du programme.

Selon la secrétaire générale des professeurs recalés du PEJEN, Abibou Yaméogo, ces jeunes recrutés avec des niveaux Bac+2 et Licence sont liés au ministère en charge de l'éducation par un contrat de durée d'un an renouvelable deux fois, lequel est conditionné par les résultats de l'évaluation annuelle. A l'écouter, lors du recrutement, il était promis qu'après 3 ans sur le terrain, un mécanisme spécifique serait trouvé afin d'intégrer les professeurs PEJEN. La secrétaire générale a fait savoir que les candidats ont été soumis à un test comportant des sujets plus difficiles que ceux des concours directs de l'enseignement secondaire. Elle a estimé qu'il y a une « injustice » parce qu'il était prévu de faire 3 fois le test en cas d'échec. « Ceux des 1re et 2e promotions ont eu la chance de composer 2 à 3 fois. Malheureusement la dernière promotion n'a pas eu cette chance.

Nous souhaitons que le gouvernement aide les 163 candidats à intégrer la fonction publique », a plaidé Abibou Yaméogo. Ce n'est pas une revendication, a indiqué la secrétaire générale, mais plutôt une doléance pour demander à l'Etat, s'il pouvait trouver une issue favorable à leur situation. Elle a souligné que depuis juillet 2022, ils ont été laissés pour compte. Ce qui n'est pas chose aisée, a-t-elle dit, dans un contexte de cherté de vie. Selon elle, des démarches ont été entreprises dès que les résultats ont été publiés, le 14 janvier 2022.

Les recalés sont allés voir la coordinatrice du PEJEN pour trouver une solution à leur intégration à la fonction publique, a-t-elle fait savoir. Mme Yaméogo a ajouté que la coordinatrice a expliqué que le programme n'existait plus, vu que les initiateurs ne sont plus aux affaires. « Le ministre de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Joseph André Ouédraogo, nous a fait savoir que le test sera lancé mais jusque-là rien », a-t-elle déploré.