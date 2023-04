Burkina Faso: Sidwaya a 39 ans ! - « La vérité est venue »

Lancé le 5 avril 1984 sous la Révolution de Thomas Sankara, Sidwaya, «le journal de tous les Burkinabè », souffle aujourd'hui ses 39 bougies. A cette occasion, nous vous proposons in extenso le premier éditorial du premier numéro.

Voici enfin le quotidien d'Etat, le quotidien tant attendu. Il s'appelle SIDWAYA qui veut dire en langue nationale mooré la vérité est venue. La parution d'un quotidien d'Etat, le premier de notre histoire politique était une nécessité, urgente pour la révolution d'août quand on sait l'importance du journal dans la lutte politique et idéologique que le mouvement révolutionnaire voltaïque doit livrer sans répit contre les réactionnaires et leurs diverses organisations aguerris dans la désinformation, l'intoxication et le matraquage spirituel.

Avec SIDWAYA, la Révolution d'août vient de se doter surtout d'un outil indispensable à l'information de propagande, d'agitation et de mobilisation permanentes du peuple pour le développement et la consolidation de notre Révolution démocratique et populaire.. SIDWAYA doit être en même temps la voix du peuple voltaïque et de toutes ses organisations révolutionnaires pour exprimer chaque jour ses préoccupations, ses aspirations et magnifier ses luttes contre ses ennemis pour la construction d'une Haute-Volta nouvelle débarrassée de la domination et de l'exploitation impérialiste.

SIDWAYA sera aussi le messager de la révolution voltaïque auprès des autres peuples et de leurs organisations de lutte pour leur apporter la solidarité internationaliste de la Haute-Volta du 4 août et s'enrichir de leurs expériences afin de toujours servir davantage et mieux la Révolution du 4 août, parti intégrante du mouvement révolutionnaire mondial. Éduquer notre peuple dans la vérité, en disant toujours et toute la vérité sur ses ennemis afin qu'il les connaisse mieux et les débusque.

Même dans leurs derniers retranchements pour les combattre résolument en étalant toute la vérité sur le succès et les difficultés de la lutte du mouvement révolutionnaire voltaïque pour l'édification d'une société nouvelle doit être aussi l'une des raisons d'être de SIDWAYA. SIDWAYA, voilà donc un outil précieux et une arme de plus aux mains du Conseil national de la révolution et du gouvernement révolutionnaire pour faire lancer la révolution. . Vive la révolution d'août 1983! La patrie ou la mort nous vaincrons !