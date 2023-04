Burkina Faso: Réussite de la SNC Bobo 2023 - Le Gouverneur des Hauts-Bassins appelle à la mobilisation générale

Le gouverneur des Hauts-Bassins, le colonel Moussa Diallo, a rencontré les directeurs régionaux et généraux de la région, le mardi 4 avril 2023 à Bobo-Dioulasso. Il les a invités à s'impliquer dans l'organisation de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) prévue du 29 avril au 6 mai prochain, pour qu'elle soit une réussite.

Malgré qu'il soit sur le départ (nommé chef d'Etat-major général adjoint des armées), le gouverneur des Hauts-Bassins, le colonel Moussa Diallo, sonne la mobilisation générale pour la réussite de la Semaine nationale de la culture (SNC). En effet, le mardi 4 avril 2023 à Bobo-Dioulasso, à trois semaines de sa tenue, il a rencontré les directeurs régionaux et généraux de la région, pour les inviter à s'impliquer dans l'organisation de la bienale. « Le SIAO et le FESPACO ont été organisés avec réussite. Il n'y a pas de raison que la SNC ne soit pas réussie.

C'est la seule manifestation d'envergure nationale qu'organise la région. Que vous soyez dans une commission ou pas, je vous demande de vous moboliser pour que cette SNC reste dans les annales de l'histoire », a-t-il lancé. Pour le gouverneur, chaque directeur, en fonction de son domaine de compétence doit prêter main forte au secrétariat technique de la SNC et au comité national d'organisation, « non seulement pour dérouler le programme d'activités, mais aussi et surtout pour juguler les difficultés qui se poseront au fur et à mesure ». Pour sa part, la Secrétaire technique (ST) de la SNC, Christiane Sanon, a fait savoir que cette édition de la bienale, ce sont 4 plateaux-off (contre 7 lors des éditions antérieures).

Elle a aussi précisé que le village des communautés, habituellement prévu à l'école Tougwê (non clôturée), a été délocalisé au Village artisanal de Bobo-Dioulasso, « pour des raisons sécuritaires et pour mieux faire connaitre le site ». Au-delà, a-t-elle poursuivi, la cérémonie d'ouverture aura lieu au stade Sangoulé-Lamizana, avec le spectacle d'ouverture et le défilé des communautés. A cela, s'ajoute l'organisation des compétitions du Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL) à la maison de la Culture Mgr Titianma-Anselme-Sanon et la foire commerciale qui draine du monde sur le site de la SNC. En plus de la SNC, le gouverneur a fait la cartographie sécuritaire de la région.

Il a entre autres précisé que les Hauts-Bassins accueillent plus de 70 000 Personnes déplacées internes(PDI) dont près de 14 000 élèves déplacés internes et, de plus en plus d'étudiants déplacés internes. Toutefois, a-t-il relativisé, la région est moins touchée par l'insécurité, avec des incursions sporadiques qu'essaient de contenir les Forces de défense et de sécurité.