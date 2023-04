Afrique: Chine - Hunan, la province aux mille merveilles

Les participants au programme du Centre de communication de la presse internationale de Chine (CIPCC) 2023 ont visité la province de Hunan située dans le centre de la Chine où ils ont sillonné, pendant six jours, les villes de Yueyang, Changsha et Chenzhou.

« Tout dans ce voyage m'a émerveillé ». Ces mots de la journaliste namibienne Selima Henoka traduisent la qualité du voyage dont elle et 31 autres participants africains et caribéens au programme de formation du CIPCC ont bénéficié dans la province de Hunan.

Pendant six jours d'excursion, ils ont pu découvrir les potentialités économiques, culturelles, touristiques et culinaires de cette province située dans le centre de la Chine. De Yueyang à Chenzhou en passant par Changsha, ils ont visité des sites pittoresques tels que l'île orange où se trouve la statue de Mao Zedong et la tour Yueyang.

Le trajet à Hunan avec le Train à grande vitesse (TGV) constituait déjà une première expérience pour la plupart des participants et annonçait les belles couleurs de cette première sortie en province. A la différence des trains qui circulent dans la majorité des pays africains, le TGV est doté d'une vitesse exceptionnelle de plus de 350 km/heure. Les participants ont ainsi rallié Yueyang leur première destination distant de Pékin de plus de 1 300 km en seulement quatre heures de trajet.

Passé cet avant-goût, ils ont vécu une autre aventure exceptionnelle à la montagne de Mangshan dans la ville de Chenzhou où ils ont emprunté le téléphérique pour atteindre la zone panoramique de « Five Fingers Peak » située à plus de 1600 km de hauteur.

« C'était ma première expérience dans le téléphérique. Je n'imaginais pas qu'on devait aller aussi loin mais c'était très impressionnant », a confié Merveille Jessica Atipo du Congo Brazzaville.

Déjà impressionnée par le petit voyage en téléphérique, Mme Atipo l'a été davantage lors de la visite de la zone panoramique. Et ce, malgré le temps brumeux qu'il y faisait. Le sentiment de la jeune journaliste est tout à fait justifié dans la mesure où le « Five Fingers Peak » a été élu « meilleure destination touristique de montagne » par l'Alliance internationale du tourisme de montagne en 2020.

Et cette classification n'est pas fortuite puisque la zone abrite des dizaines de sites pittoresques tels que le pic aux cinq doigts, l'ancien temple Guanyin et la tour Wanshou.

Un accueil royal

Le « Five Fingers Peak » dispose également d'un système de déplacement unique aux zones panoramiques de montagne qui se compose de sentiers pédestres sans obstacles, de signalisations, d'ascenseurs et d'installations auxiliaires.

La zone panoramique de Five Fingers Peak est un exemple palpable de l'ingénierie chinoise. La majeure partie de la construction sur la montagne a été faite à la main. Mais, sa chaussée est plus solide que le métal.

Sans oublier le prix qui a été accordé à la préservation de l'environnement lors de l'aménagement du site. En effet, même les arbres séculaires situés sur le tracé du trottoir ont été conservés pour protéger l'environnement.

Les droits des personnes en situation de handicap a également été pris en compte dans la mise en oeuvre de la zone panoramique. Un trottoir y a été spécialement fait pour les fauteuils roulants afin de permettre aux personnes à mobilité réduite de gravir également la montagne.

C'est pourquoi la zone a été désignée « première zone panoramique de montagne accessible en Chine » par l'Association des personnes handicapées de Chine et l'Association de la zone panoramique du tourisme de Chine.

Après avoir « savouré » le magnifique trajet tout au long de la zone panoramique, les visiteurs ont également pu déguster les spécialités culinaires de la montagne savamment préparés par les femmes Yao, minorité ethnique de la zone. Ces dernières les ont accueillis à pas de danses au restaurant « canyon village » situé au sommet de la montagne.

L'harmonie et la beauté de leur chorégraphie ont poussé certains journalistes à les rejoindre pour esquisser quelques pas de danse.

L'accueil royal qui a été réservé aux hommes et femmes de médias au sommet de la montagne de Mangshan leur a également été servi à leur arrivée au village des singes Kong et au musée de la nature.

Mais ce n'est pas seulement la ville de Chengzou qui a réservé un accueil chaleureux aux participants au CIPCC 2023.

Ce sont toutes les villes qu'ils ont visitées en commençant par Yueyang où ils ont été accueillis par le Chef du département de publicité de la ville Liu QiFeng et le Directeur adjoint du bureau des affaires étrangères de la province du Hunan Qiu Aihua. À Changsha, un dîner d'honneur leur a été offert par le maire adjoint de la ville Gao Wenqi.