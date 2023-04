Madagascar: 48e RNS - Retour de la natation, des échanges en judo

Dans cinq jours, la communauté malgache d'Europe se retrouve à Vichy pour la 48e édition de la Rencontre Nationale Sportive (RNS). En plus des compétitions dans les disciplines collectives habituelles, le sport individuel ne sera pas en reste cette année.

C'est la dernière ligne droite. Comme on l'a déjà annoncé, il y aura du beau monde à Vichy pour cette édition 2023 de la RNS. Pour la énième fois, la ville de Vichy sera l'hôte de cet événement sportif et culturel de la diaspora. Les organisateurs attendent près de 7 000 personnes pendant les trois jours dans la ville d'eau thermale au vu du nombre d'équipes inscrites et des engouements des participants. Melvin Adrien, le gardien de but des Barea est le parrain de la 48ème édition de la RNS.

Une hausse de l'effectif des équipes engagées dans les disciplines collectives a été constatée cette année. Elles seront 83 en tout dans les compétitions de football seniors, vétérans, le football à 7, de basket-ball masculin et féminin, du volley-ball masculin et féminin et de démonstration de rugby. L'E-sport est au programme de cette 48e édition où les inscriptions sont encore ouvertes.

Jeunes membres

Le sport individuel ne sera pas en reste à Vichy. Le judo fera son entrée cette année à la RNS. En partenariat avec la Diaspora Malagasy judo où l'ancien international malgache, Fetra Ratsimiziva, est un inconditionnel de la RNS, cette année, il y aura une séance d'échange sur cet art-martial japonais. Ce sera une occasion de présenter ce jour car l'on recense plusieurs judokas dans la diaspora. Le karaté qui était disputé auparavant fera aussi son retour comme la natation. Le golf, le tennis, le tennis de table et la pétanque sont aussi au programme.

En début d'année, les pongistes se sont bien illustrés à Djibouti en remportant haut la main le Championnat Régional Senior de Tennis de Table d'Afrique de l'Est 2023. Des joueurs parmi eux ont participé à la RNS avant. Pour le tennis de table, les inscriptions se feront au Hall du Parc Omnisports de 8h30 à 10 h. Le tournoi individuel par catégorie débutera à partir de 12 h; et le dimanche ce sera pour le tournoi mixte toutes catégories.

La particularité de cette discipline, c'est que, c'est une « petite famille », petits et grands, tout le monde y trouvera son compte autour d'une passion commune. Les jeunes sportives et sportifs qui sont la relève de la RNS seront gâtés cette fois-ci. Deux disciplines leur sont dédiées, entre autres le basket en association avec AM Basketball, et le football. La section « jeunes membres » est ouverte pour les joueuses et joueurs qui ont entre 8 et 16 ans.