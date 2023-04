Madagascar: Paris - Espérance Pelandroy a pris ses fonctions

Le nouveau Conseiller auprès de l'Ambassade de Madagascar en France n'a pas tardé à prendre ses fonctions.

Au lendemain de sa nomination en conseil des ministres le 09 mars dernier, le président de la République a demandé à Espérance Pelandroy de rejoindre dans les meilleurs délais, son nouveau poste à l'Ambassade de Madagascar en France. Avant son départ, elle a pris congé auprès de la ministre des Affaires étrangères à Anosy.

Nouvel organigramme

Sa prise de fonction a eu lieu le 30 mars dernier, au 4, Avenue Raphaël à Paris, au siège de la Chancellerie où un nouvel organigramme est désormais mis en place. Et ce, avec la nomination de l'ancienne Secrétaire Générale de la Présidence (SGP) suite à la grève du personnel de l'Ambassade qui réclamait le départ du Premier Conseiller. Et qui reste en place jusqu'à nouvel ordre mais dont les attributions se trouvent amoindries avec la nouvelle répartition des attributions entre les responsables (service consulaire, état-civil, passeport et laisser-passer, visa, douane, affaires économiques...).

Image de Madagascar

ll s'agit, plus que jamais de relever le défi que s'est posé l'Ambassadeur Rija Rajohnson au début de son mandat en 2019, à savoir, « redorer l'image de Madagascar et de l'Ambassade de Madagascar ». Surtout après la grève inédite du 06 mars dernier qui a été marquée par la fermeture des bureaux de l'Ambassade, la première représentation diplomatique malgache à l'extérieur, en termes de personnel et de juridiction qui comprend l'Espagne, le Saint-Siège (Vatican), Israël, Monaco, Portugal, Kosovo, BIE, OMI, OAMCAF, OIC, ACCT.

Diplomatie économique.

A l'instar des autres missions diplomatiques et consulaires de Madagascar, l'Ambassade de Madagascar en France est chargée de la prospection d'opportunités et la promotion économique ainsi que la visibilité de la Grande Île dans l'Etat d'accréditation et au niveau des pays qui font partie de sa juridiction. L'objectif est de promouvoir le label « Made in Madagascar » sur les marchés extérieurs et renforcer l'attractivité économique et touristique du pays. Tout cela, dans le cadre de « la diplomatie économique au service de l'émergence » dont l'une des pièces maîtresses est l'Ambassade de Madagascar en France. D'où la nomination d'Espérance Pelandroy, magistrate de son état devenue diplomate de l'Etat, qui va effectuer cette semaine, des visites de courtoisie auprès des autorités françaises. Même si elle est loin de son Androy natal, l'ancienne SGP n'est pas une étrangère dans l'Hexagone. Elle a déjà vécu dans la Région Ile de France et bu l'eau de La Seine.