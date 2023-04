Madagascar: Enseignement supérieur - Le mouvement de grève s'étend à plusieurs universités

Les étudiants dans les universités de Fianarantsoa, Toamasina, Mahajanga et Antananarivo (Polytechnique) revendiquent le paiement des cinq mois de bourses plus équipements. A Andrainjato, les manifestants ont été dispersés par des tirs à gaz lacrymogène et un étudiant a été arrêté durant les échauffourées.

Vers une grève générale des étudiants ? Les universités de Mahajanga, Fianarantsoa et de Toamasina ont été de nouveau le théâtre d'une manifestation estudiantine, hier. Ils ont revendiqué le paiement de cinq mois de bourses d'études plus équipements. Ceux de la Polytechnique de Vontovorona ont également manifesté jeudi dernier pour les mêmes raisons. A l'Université d'Andrainjato Fianarantsoa, les étudiants ont donné un ultimatum de quinze jours au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour la publication du calendrier du paiement des bourses.

Pour faire pression sur le ministère et pour se faire entendre, ils ont brûlé des pneus et ont jeté des pierres contre les éléments de force de l'ordre. Ces derniers ont dispersé le rassemblement des étudiants à coups de gaz lacrymogènes. Cet affrontement s'est soldé par une arrestation du côté des étudiants. Cette manifestation estudiantine a perturbé les activités des commerçants qui se trouvaient aux alentours de l'université. Certains d'entre eux ont vu leurs kiosques et étals vandalisés et détruits durant les échauffourées.

Administration

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES) explique ce retard du paiement des arriérés de bourses par un problème au niveau de l'administration. «La mise en place d'un registre unique des boursiers est déjà en cours. Le non-respect de la date limite des inscriptions dès le début de l'année universitaire a faussé les données pour la conception de ce registre unique», selon une source auprès du ministère.

Concernant la sortie du calendrier proprement dit pour le paiement des bourses d'études qui est au coeur de cette revendication estudiantine, cette source s'est abstenue de livrer les détails y afférents. Elle a tout simplement appelé les étudiants au calme et a tenu à les rassurer que le processus est déjà en cours d'exécution.