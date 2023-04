Afrique: Prix d'Excellence 2022 / Françoise Remarck aux lauréats classés 2ème et 3ème - « Ces prix sont les symboles de la reconnaissance du travail que vous abattez au quotidien »

Manifester la reconnaissance de la Côte d'Ivoire aux enfants du pays qui se démarquent par la qualité de leur travail et l'exemplarité dans leur secteur d'activités. C'est le sens des festivités de la Journée nationale de l'Excellence dont les lauréats classés 1er du Prix d'Excellence, édition 2022 ont été célébrés le 04 août 2022 au Palais de la Présidence, sous la haute autorité du Président de la République, Alassane Ouattara.

Comme il est donc de tradition, les cérémonies des lauréats classés deuxième (2ème) et troisième (3ème) se tiennent dans chaque département ministériel. C'est cette cérémonie que la ministre de la Culture et la Francophonie, Mme Françoise Remarck, a organisée hier au 4ème étage de la Tour B, au Plateau, pour son département.

S'adressant aux six lauréats classés 2e et 3e dans les catégories de la Littérature, des Arts vivants et du Cinéma et des Arts visuels, la ministre leur a traduit la claire-idée du président de la République en célébrant l'excellence. « Ces prix sont les symboles de la reconnaissance de notre pays pour le travail que vous abattez au quotidien, l'espoir que vous faites naître chez les plus jeunes, la motivation et n'oublions pas que 2023 est l'année de la jeunesse telle que décrétée par S.E.M le Président de la République Alassane Ouattara », à témoigné Françoise Remarck.

Pour elle, c'est aussi toute la Nation ivoirienne qui salue le mérite et la contribution significative de chacun des lauréats au développement économique, social et culturel de la Côte d'Ivoire ainsi qu'à sa visibilité qualitative à l'international.

« En tant que ministre de la Culture et de la Francophonie, je suis fière de votre distinction, je vous félicite et je sais que je peux compter sur vous.

J'invite tous les acteurs de notre écosystème à la persévérance, à la

détermination, à la rigueur dans leur travail pour être les prix d'Excellence de demain », a-t-elle engagé chacun de ses collaborateurs en les invitant à poursuivre le travail en s'appuyant sur un proverbe africain : « Un homme

sans tradition est comme un zèbre sans rayure ». Une manière de dire à toutes et à tous de continuer à porter très haut les arts et la culture de la Côte d'Ivoire.

Le comédien Gbizié Troupa dit Zoumana de la série » Faut pas fâcher » qui suit des soins en France n'étant pas physiquement présent, lui et tous les autres ont eu, chacun un mot d'admiration et d'encouragement de la ministre.

« Nous prenons ce prix comme un encouragement à contribuer au rayonnement de notre pays. Nous nous engageons à être des ambassadeurs des arts et de la culture », a rapporté Mme Isabelle Kassi Fofana, présidente de l'association Akwaba Culture, porte-parole des récipiendaires.

Jean Antoine Doudou

PALMARES

* Les premiers

Les trois 1ers du monde des Arts et de la Cultures honorés lors de la cérémonie de l'excellence à la présidence

- M. Konan Kakou Charles Nokan dit Charles Nokan pour la

Littérature et qui nous a quitté le 2 novembre dernier.

- M Blé Olivier, pour les Arts vivants, arrangeur de talent et docteur

en pharmacie

- M. Bienvenu Neba, pour le Cinéma et les Arts visuels.

*Les 2èmes et 3emes Prix d'Excellence pour la Littérature

2ème prix : Isabelle Kassi-Fofana ,

Présidente de l'Association Akwaba Culture, très active

· Promotrice du prix ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone.

3ème prix : Claire Marie Joséphine Tchètchè Porquet, Écrivaine. Enseignante de formation, Conseillère pédagogique et concepteur de manuels scolaires au Ministère de l'éducation nationale.

Prix d'Excellence pour les Arts vivants

2ème Prix: Djah Toty plus connu sous le Pseudonyme Alexis Djisso. Conteur ivoirien, très connu grâce à l'émission » Mensonge d'un soir », contes et traditions de la RTI. Policier à la retraite, il est toujours actif dans le cinéma avec plusieurs apparitions dans de nombreux films à succès.

3ème Prix:

Gbizié Troupa Bruno plus connu sous le Pseudonyme de Zoumana. Pilier du théâtre ivoirien, grand comédien, il se distingue notamment pour avoir joué dans des séries telles que : « Faut pas fâcher » et « Ma Famille ».

Prix d'Excellence pour le Cinéma et les Arts Visuels

2ème Prix: Ogou Lida Alexandre, Réalisateur plus connu sous le nom d'Alex Ogou, est un artiste pluridisciplinaire (acteur, scénariste, directeur de production et réalisateur) dont la série « Ôbatanga » a remporté le prix des séries télévisées africaines au dernier FESPACO.

3ème Prix Photographie:

- Choumali Joana

· Elle a remporté en 2019, le 8e Prix Pictet, premier prix international de

photographie consacré au développement durable, avec un concours

cette année autour du thème « Hope » (« Espoir »).