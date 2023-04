Afrique: Fashionomics Africa - Trois finalistes choisis sur les 233 candidats

Le concours FashionomicsAfrica veut mettre en lumière les marques de mode africaines qui changeront les façons dont nous produisons, achetons, utilisons et recyclons la mode. Il encourage un changement plus durable dans le comportement des consommateurs, et sensibilise davantage sur le sujet lui-même.

Pour cette troisième édition, ce concours organisé par la BAD (Banque africaine de développement) et le PNUD (Programme des Nation Unies pour l'Environnement) avec la Parsons School of Design, l'agence de conseil stratégique et de communication BPCM, la Fondation Ellen MacArthur et le Centre for SustainableFashion, a regroupé 233 candidatures dans toute l'Afrique.

« Ce n'était pas une décision facile de choisir les 3 finalistes compte tenu du degré d'engagement en faveur de la durabilité de toutes les marques participant au concours. Les 3 designers les plus durables et innovants choisis par le jury sont Musa&Co d'Angola, Beraboe Designs du Rwanda et UmòjaShoes de la République du Congo », ont annoncé les organisateurs.

Gagnants

Pour cette fois encore, aucun candidat malgache n'a accédé à la finale. Cependant, les organisateurs martèlent l'importance de participer au concours, pour démontrer la capacité des jeunes entrepreneurs de chaque pays. A noter que Musa&Co est une marque d'accessoires angolaise, qui crée des pièces intemporelles fabriquées à la main de manière éthique.

La marque a été créée à partir de la passion de ses propriétaires pour l'artisanat et les matériaux naturels, mais aussi comme déclaration de la nécessité d'expression de soi et de décolonisation culturelle de la mode sur le continent africain. Musa&Co croit en la puissance et la beauté des matières premières africaines, de la sensibilité africaine et de l'artisanat.

Pour sa part, Beraboe Designs est une marque de vêtements du Rwanda, dont le modèle commercial durable se concentre sur la réduction de l'impact environnemental de ses produits grâce à un sourcing durable, l'upcycling, la biodégradabilité et la promotion de comportements respectueux de l'environnement.

Elle se concentre également sur l'innovation, en particulier l'utilisation de la technologie, ce qui la positionne comme une pionnière pour des solutions de conception durables. Enfin, UmòjaShoes, une marque de baskets de la République du Congo, qui combine tradition, modernité et innovation tout en promouvant l'artisanat textile ouest-africain dans le respect de l'environnement. La marque est convaincue que le savoir-faire artisanal doit être promu dans le contexte des changements de notre consommation.