Ile Maurice: Départ de l'Attorney General - La balle dans le camp du PM

Lakwizinn, les élus de la majorité ainsi que des proches du Premier ministre (PM) suivent tous l'évolution de l'enquête de l'Independent Commission against Corruption (ICAC) sur les allégations de corruption pour le renouvellement du bail du terrain à Grand-Bassin. D'après une source, le chef du gouvernement agira s'il a assez d'éléments pour prendre des sanctions ou si la pression se fait de plus en plus forte, comme cela a été le cas avec Yogida Sawmynaden. «Il agira pour sauver sa peau à lui», déclare un témoin qui était présent quand Pravind Jugnauth avait poussé son ministre de Commerce à la démission. D'après nos renseignements, le PPS Rajanah Dhaliah et Rajesh Ramnarain, le chairman du Sugar Investment Trust, pourraient être les premiers à être sanctionnés. Le ministre Maneesh Gobin pourrait également être appelé à «step down» s'il est convoqué à l'ICAC ou s'il est interrogé under warning, laisse-t-on entendre.

D'ailleurs, apprend-on, le ministre ne pourra pas compter sur tous les membres du Mouvement socialiste militant (MSM). Des cadres du parti croient comprendre qu'il caresse l'ambition de devenir Premier ministre. Ce n'est pas au goût de tout le monde. De plus, sa montée fulgurante au sein du MSM n'a pas plu à ceux qui ont soutenu Pravind Jugnauth pendant la «traversée du désert». Lors d'un bureau politique du MSM en août 2021, Maneesh Gobin, qui a fait son entrée au parti soleil en 2014, a été nommé secrétaire général, tandis que Mahen Seeruttun est devenu le secrétaire général adjoint. Depuis qu'il occupe ce poste, son comportement a changé, déclare un membre du MSM qui a pris ses distances du parti soleil.

De plus, il y a eu certaines animosités entre un ancien conseiller du PM et le secrétaire général du MSM depuis que celui-ci a été parachuté dans la circonscription n°7 en 2019. L'ancien conseiller aurait tenté de faire un comeback dans cette circonscription quand la justice l'a blanchi, mais son intention n'était pas très appréciée par le secrétaire général du MSM. Il nous revient également qu'il y a un froid entre le ministre du MSM et le leader d'un des partis partenaires au gouvernement. Les deux hommes avaient eu un accrochage verbal quand le partenaire minoritaire avait dit publiquement que c'était le bureau de l'Attorney General qui aurait dû s'occuper de l'affaire Franklin quand la justice réunionnaise avait sollicité l'aide mauricienne.

Finalement, il y a des backbenchers du MSM qui se voient déjà en ministre depuis que toute l'affaire a éclaté. Pour eux, ce sera l'occasion d'occuper un poste ministériel avant la fin de leur mandat si Maneesh Gobin est appelé à la démission. Les moins ambitieux se voient en secrétaire parlementaire privé. De plus, l'époux d'une ancienne ministre fait également du lobby depuis l'année dernière pour que son épouse fasse son entrée au gouvernement comme Attorney General. Maneesh Gobin est bien au courant de sa démarche et il avait dit à ses collaborateurs qu'elle pourrait toujours attendre.