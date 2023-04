Ile Maurice: «Stag party» - L'opposition réclame la démission du PPS et du ministre

Les allégations faites à l'encontre de Maneesh Gobin, le ministre de l'Agro-industrie et Attorney General, et de son colistier, Rajanah Dhaliah, également secrétaire parlementaire privé (PPS), ont été longuement commentées par les députés de l'opposition hier, le lundi 3 avril. Xavier-Luc Duval, le leader de l'opposition et du Parti mauricien social-démocrate, qualifie l'affaire de «stag party».

«L'opposition veut la démission de Maneesh Gobin et de Rajanah Dhaliah, le temps que l'enquête se fasse. Il est inconcevable qu'il y ait une grosse accusation et une enquête envers le ministre alors qu'il est toujours en possession de tous les documents», a martelé le chef de l'opposition. Xavier-Luc Duval est soutenu dans ses dires par Paul Bérenger, le leader du Mouvement militant mauricien (MMM).

D'ailleurs, Nando Bodha, le leader du Rassemblement mauricien, raconte qu'il était présent lors d'une réunion ayant conduit au limogeage d'Ivan Collendavelloo. «Le ministre et le PPS doivent démissionner. S'ils ne le veulent pas, il faut les faire partir. Ivan Collendavelloo est parti à cause d'une ligne avec son nom uniquement sur un morceau de papier», rappelle-t-il.

Le chef de file du Parti travailliste, Arvin Boolell, est, lui, revenu sur d'autres ministres et Attorney General qui ont dû partir. Il a cité le cas de Raj Dayal et de Ravi Yerrigadoo. «Maneesh Gobin est ministre, Attorney General et membre du Bar Council. C'est ce qui se passe dans la culture du MSM. Ce n'est pas parce qu'il est le secrétaire général du MSM qu'il ne doit pas démissionner», insiste-t-il. L'élu du Parti travailliste trouve inadmissible que le ministre se soit rendu sur le terrain de Grand-Bassin pour une fête alors que son ministère négocie pour renouveler le bail. Le leader de l'opposition a promis qu'il reviendra avec une Private Notice Question sur ce sujet la semaine prochaine, que des députés poseront également des questions sur toute cette affaire et que Maneesh Gobin sera dans l'obligation de répondre selon le standing order 21.

Par ailleurs, Xavier-Luc Duval espère que lors de la séance de ce matin, le speaker prendra une position forte face au geste d'Alan Ganoo et de Pravind Jugnauth. Le premier nommé avait fait glisser au chef du gouvernement une photo de Jasmine Toulouse, chanteuse et ancienne candidate du MMM, la montrant avec Jean Hubert Celerine. Le Premier ministre n'avait pas hésité à la brandir. «Cela ne leur fait pas honneur», regrette le leader de l'opposition. Paul Bérenger veut également une prise de position forte du speaker contre les deux hommes pour leur acte qu'il qualifie de lâcheté. Concernant le budget supplémentaire de Rs 5,4 milliards, Xavier-Luc Duval rappelle que Rs 5 milliards seront versées à une compagnie d'État pour la construction de maisons. «Nous ne sommes pas contre la construction de maisons, mais des contrats de Rs 24 milliards seront alloués sans passer par la Procurement Act», dit-il.