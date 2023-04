Madagascar: Développement numérique - Lancement du Wifiber d'Orange Madagascar à Antalaha

La réduction des fractures numériques se poursuit dans la région SAVA. Orange Madagascar vient de renouveler la gestion de la Maison Digitale pour les Femmes de Sambava et de lancer le Wifiber à Antalaha, après une rencontre avec les opérateurs économiques de la région.

« Nous sommes à l'écoute des opérateurs économiques d'Antalaha ». C'est dans cette optique que le DG d'Orange Madagascar a tenu une rencontre avec le secteur privé d'Antalaha, le 31 mars dernier. La veille, il était à Sambava pour renouveler la convention tripartite sur la gestion de la Maison Digitale pour les Femmes de Sambava. Pour la délégation d'Orange Madagascar, cette mission dans la SAVA consistait également à recueillir directement les besoins, en vue d'apporter les meilleures solutions pour le développement des activités des opérateurs économiques, des autorités locales et des populations qu'elle a rencontrées. « Sambava et Antalaha disposent d'une belle potentialité économique qui va être bonifiée par les solutions de connectivités apportées par Orange Madagascar, redynamisant et stimulant ainsi le développement économique de la région SAVA. La ville d'Antalaha regorge de potentiels économiques, industriels, culturels et humains inestimables. La vanille est un véritable trésor dans la région. Antalaha est mondialement connue pour la qualité de sa vanille. Elles sont très appréciées par les gastronomes, les chefs pâtissiers et les chefs cuisiniers du monde entier. La vanille est d'ailleurs indissociable à la ville d'Antalaha », ont indiqué les membres de la délégation d'Orange Madagascar.

Présentation

Certes, cette intervention pourrait apporter des changements majeurs pour les habitants d'Antalaha. Dans la soirée du 31 mars, lors du colloque à Antalaha, les équipes d'Orange Madagascar ont présenté le Wifiber. Selon les explications, il s'agit de la connexion Internet illimitée sans limitation de volume et sans réduction de débit d'Orange. « Disponible pour les entreprises, Wifiber Pro est le pack idéal pour le business, et est un véritable atout pour le secteur vanille, notamment pour communiquer avec le monde entier en temps réel. Pour les particuliers, Wifiber permet de visionner les contenus en streaming ou télécharger rapidement des fichiers en ligne », ont soutenu les représentants d'Orange Madagascar. A noter que le Wifiber est déjà disponible à Fort Dauphin, Antananarivo, Majunga, Tamatave, Fianarantsoa, Sambava, Antsirabe, Nosy Be, Antsiranana et maintenant à Antalaha.

RSE

Outre cette action à Antalaha, la délégation a également signé deux conventions portant sur le renouvellement de la collaboration sur la gestion de la Maison Digitale pour les Femmes de Sambava. La première convention tripartite concerne la Commune Urbaine Sambava, la JCI Sambava et Orange Solidarité Madagascar. La seconde convention concerne la Direction Régionale de la Population SAVA, la JCI Sambava et Orange Solidarité Madagascar. Selon les informations, les Maisons Digitales pour les femmes forment les femmes sans qualification et sans emploi à travers une formation de longue durée. Il s'agit de formations de base sur l'utilisation d'Internet et de logiciels professionnels, sur les bases de l'entrepreneuriat et l'éducation financière. Bref, ce projet met à disposition des bénéficiaires, des outils nécessaires pour améliorer leur qualité de vie.