Algérie: Energie/Start-up - Réunion de coordination consacrée au développement du e-paiement

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a coprésidé, lundi à Alger, avec le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, une réunion de coordination sur les solutions numériques et le développement des services et des moyens du e-paiement, indique un communiqué du ministère.

La réunion s'est déroulée au siège du ministère en présence du président de l'Autorité de régulation des hydrocarbures, du président directeur général de Naftal, des cadres des deux ministères, des chefs et représentants de dix start-up dans ce domaine, précise la même source.

Durant cette réunion, des start-up ont présenté différents exposés à l'instar de "S Pay3" sur le e-paiement en général,"Gatesoft " sur le développement du e-paiement en matière de distribution des produits pétroliers, "Petro pay" sur la numérisation, le paiement et la gestion électronique en matière de stockage et de distribution des produits pétroliers.

M. Arkab et Oualid ont réaffirmé "l'importance de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'encouragement et de la dynamisation du rôle des start-up dans le soutien de l'économie nationale, la promotion et la généralisation de la numérisation".

Cette rencontre "s'inscrit en droit ligne avec la stratégie du secteur, à travers ses entreprises, en vue d'améliorer, de moderniser et de développer leurs services, en recourant aux applications technologiques et numériques modernes avec l'association des start-up aux domaines de gestion des produits pétroliers, de l'électricité et des hydrocarbures", a souligné M. Arkab.

Le ministre de l'Energie et des Mines a appelé à "travailler et réfléchir sur la mise en place de solutions numériques en matière d'efficacité énergétique et de rationalisation de la consommation énergétique".

Il a été convenu à l'occasion de cette rencontre "de mettre en place un projet-pilote au niveau de l'une des stations-service de la société Naftal en vue d'examiner les modalités de concrétiser ces applications et solutions électroniques sur le terrain", ajoute la même source.