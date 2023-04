Algérie: M'sila - Des mesures pour améliorer l'approvisionnement en eau potable

M'SILA — Des mesures urgentes ont été prises pour améliorer l'approvisionnement en eau potable des habitants de la wilaya de M'sila, a affirmé lundi le ministre de l'Hydraulique Taha Derbal.

Dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya, le ministre a indiqué qu'une série de mesures a été prise pour améliorer l'approvisionnement en eau potable de la wilaya de M'sila et atténuer ainsi l'actuelle crise, parmi lesquelles "l'augmentation de 8.000 m3 des quantités d'eau dirigées vers la wilaya depuis les barrages Koudiet Acerdoune et Telesdit relevant de la wilaya de Bouira".

Un plan de travail a été élaboré, a-t-il ajouté, pour limiter les fuites d'eau estimées à 40 % des quantités pompées avec, a-t-il dit, "la mobilisation de 16 équipes (dont le travail démarrera après le Ramadhan) dotées du matériel nécessaire et chargées de repérer les fuites et de les réparer immédiatement ainsi que de détecter, de signaler et de lutter contre les branchements illicites".

Il a été également décidé, a ajouté le ministre, "d'accélérer le parachèvement des travaux des projets de la région, de hâter la réalisation des schémas directeurs d'assainissement et de créer des commissions d'actualisation des études de diagnostic des zones classées rouges dans la wilaya depuis 2005".

Au début de sa visite, le ministre a suivi, au siège de la wilaya, un exposé sur le secteur, avant d'inspecter les travaux de désenvasement du barrage de Ksob et de visiter le projet de protection contre les inondations du nouveau pôle urbain de M'sila et la station de traitement des eaux usées par décantation de la commune de Metarfa.

Sur site, M. Derbal a donné des instructions pour exploiter les eaux traitées dans l'irrigation agricole de sorte à faire face au déficit en eau.

Le ministre de l'Hydraulique a, en outre, lancé le projet de la canalisation de transfert des eaux du barrage de Soubela vers les châteaux d'eau de la commune de Magra et donné le coup d'envoi des travaux de fonçage d'un forage profond dans la commune de Boussaâda qui s'ajoutera aux deux forages à mettre en service au cours des deux prochaines semaines pour renforcer l'alimentation en eau potable de la ville de Boussaâda.