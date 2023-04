Sénégal: Montée en puissance des armées - Macky exhibe ses réalisations et s'engage

Dans son discours, réitérant par ailleurs, son engagement à l'équipement dans la montée en puissance des Armées sénégalaises, le président Macky Sall a rendu hommage aux Forces de Défense et de Sécurité et insisté sur la sécurisation du territoire. «Face à la montée des périls, nous poursuivons la sécurisation du territoire national, avec l'implantation de nouvelles unités jusque dans les zones les plus excentrées afin de mieux affirmer la souveraineté de l'État, et assurer la sécurisation des personnes et des biens.»

Et de lister des réalisations dans le domaine de sécurité : «S'agissant de la Gendarmerie nationale, de nouveaux escadrons de surveillance et d'intervention ont été créés dans 12 localités : Saraya, Bignona, Sédhiou, Kounkané, Ranérou, Ndioum, Podor, Kaffrine, Fatick, Mbour, Keur Massar et Diamniadio. Quant à la Police nationale, elle s'est dotée de 10 nouveaux Commissariats : aux Parcelles Assainie Unité 15, Golf Sud, Diamaguene Sicap Mbao, Rufisque Est, Yeumbeul COMICO, Zac Mbao, Thiaroye, Linguère, Nioro du Rip, Koungheul, et prochainement à Keur Massar.»

Le président Macky Sall souligne que «Ces efforts sont renforcés par la modernisation des moyens d'investigation et le relèvement des effectifs, afin que nos Forces de Défense et de Sécurité restent toujours à la hauteur de leurs missions régaliennes et des tâches civilo-militaires qui leur sont confiées, comme la "préservation des ressources naturelles", thème de la fête de l'indépendance cette année», a ajouté le chef de l'Etat qui a renouvelé, sa confiance et son soutien aux officiers, sous-officiers et militaires du rang. Il a également salué la mémoire de leurs défunts frères d'armes et réitéré à leurs familles sa solidarité et sa compassion, non sans souhaiter prompt rétablissement aux blessés.