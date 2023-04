Sénégal: De l'avènement d'une troisième république au Sénégal

Pour une réponse de gauche à la turbulence due à la confiscation de l'arène politique par la rivalité politicienne et le désordre organisé - Comment ne pas se laisser capturer par les populismes ?

Au moment où se multiplient les initiatives de regroupement des forces dites de gauche au Sénégal, SenePlus a interpellé Aziz Salmone Fall qui est l'un des initiateurs d'un projet dénommé Seen Egalité qui devrait être lancé dans les toutes prochaines semaines à Dakar. Aziz Salmone Fall est un politologue, membre du GRILA (Groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique), dont il est le coordonnateur pour la Campagne Internationale Justice pour Sankara. Universitaire, il est également membre du secrétariat exécutif ad hoc de l'internationale des travailleurs et des peuples. Dans l'espace politique sénégalais, il s'est distingué comme l'un des cofondateurs du MAG, le Mouvement des assises de la Gauche au Sénégal.

SenePlus : Depuis plusieurs années, la Gauche semble se chercher une voie de résurgence. A l'approche des échéances électorales, cette quête s'emballe dans une sorte d'urgence pour éviter l'aphonie. A moins d'un an de la présidentielle de février 2024, vous créez le groupement Seen Égalité. Est-ce une initiative politique de plus, sinon dites-nous en quoi elle est différente des projets passés dont les résultats n'ont pas toujours été des plus heureux ?

Aziz Salmone Fall : Le groupement Seen Égalité - Seen Égal est issu de la consultation de progressistes du Sénégal, en vue de la convergence de ses forces démocratiques panafricaines et populaires de gauche. C'est une dynamique de construction de convergences d'idées dans la diversité. La construction de cette mouvance politique, et le rassemblement des acteurs qui la composent, oeuvrent résolument en faveur du peuple, à partir des revendications sociales et des exigences de rénovation d'une gauche authentique.

Quel est l'objectif ultime ?

Cette convergence escompte l'avènement d'une troisième république et un développement autocentré progressiste panafricain, écologiste et féministe. Elle espère la réviviscence de l'espoir révolutionnaire, encore fort ou diffus dans plusieurs tranches de notre population. Cette convergence fait aussi écho aux espérances de nos masses défavorisées, de voir résolues leurs aspirations essentielles et fondamentales.

Pourquoi annoncer l'avènement de votre secrétariat politique, précisément ce 4 avril 2023 ?

Nous tenions, comme promis, aux membres du groupement de respecter l'engagement d'avoir un secrétariat à cette date. Le groupement est doté d'un secrétariat ad hoc pour expédier les affaires courantes. Le Secrétariat ad hoc est constitué de membres volontaires ayant participé au processus d'élaboration du groupement Seen Égal Seen Égalité . En tant que comité directeur, il aide le groupement à réaliser sa vision, ses objectifs et ses décisions avec rapidité et efficacité. L'esquisse de projet de société Seen Égal-Seen Égalité sera peaufinée par le Secrétariat. Ce dernier assure, par consensus, l'efficacité́ et l'efficience du groupement en ce qui concerne les décisions majeures et questions de nature urgente, l'ordre du jour des réunions, et les propositions d'action. S'il n'y a pas de consensus, un vote avec la majorité des deux tiers est requis à toute décision.

La structure demeure provisoire jusqu'à l'officialisation, au besoin, de Seen Égal- Seen Égalité et la précision de son objectif et mandat et ses élections. La forme et le fonctionnement de l'organisation seront démocratiquement déterminés au fur et à mesure de la progression. Entretemps le Secrétariat ad hoc assure le mandat exécutif. Une conférence de presse et le lancement officiel du groupement et le dévoilement de l'esquisse de projet de société suivront sous peu.

Par quel processus cette convergence au sein de votre groupement s'est-elle construite ?

L'esquisse de projet de société Seen Égal-Seen Égalité découle de la trajectoire historique impulsée par moi, alors un des initiateurs du mouvement des assises de la gauche au Sénégal. Ce mouvement a bifurqué vers les rencontres de la Gauche historique, ensuite vers les assises nationales, et finalement vers Benno, mais toujours sans atteindre l'objectif initial d'unir la gauche et proposer un projet de société cohérent. Plusieurs partis de gauche essayent périodiquement de se regrouper et lancent des appels à l'union, ce qu'il faut saluer et toujours encourager. La gauche au Sénégal a joué un rôle historique majeur dans la construction de l'État-nation et l'évolution progressiste des consciences politiques. Certaines de ses franges ont fait des compromis, d'autres des compromissions, d'autres n'ont pas dérogé à leur principe, et sont marginalisées et se sentent incomprises.

Vous pensez vraiment que la Gauche a encore un rôle spécifique à jouer au Sénégal ? Ne s'est-elle de facto désintégrée dans ses dynamiques d'alliance avec les Libéraux ?

La gauche sénégalaise, au fil des ans, a centré principalement la bataille du regroupement et l'effort d'unification -le contenant- autour de la démocratie représentative et des joutes électorales. Des coalitions électorales sont advenues, ont perduré ou pas. Généralement, il y a eu un recul face aux forces du marché, désormais à un stade de centralisation et de concentration du capital inusitées grâce à l'ouverture libérale mondialisée. Son mythe, vendre, et vivre pour consommer, et si possible le plus individuellement possible ! Ainsi à gauche, il y a eu progressivement un renoncement aux enjeux fondamentaux de projet de société. D'ailleurs, même s'ils sont rarement énoncés, ils passent inaperçus, tellement d'immenses franges sociales dans la société, pourtant concernées, sont pour les unes dans la dépolitisation, le court terme, voire la survie, les autres dans une conscience politique éveillée mais engluée dans le brouhaha politique, médiatique et culturel.

L'arène politique souvent inutilement bavarde et superficielle a peu de prise sur le réel, qu'elle biaise et élude. On note une religiosité croissante de l'espace public et politique, qui y revendique sa participation. Trop de médias, de médias sociaux et de faiseurs d'opinions en polluent l'espace, supputant sur les nombreux scandales judiciaires et financiers, y distillant des discours moralistes et autres sermons manichéens, substitués à l'analyse de la réalité scientifique de notre formation sociale.

Ce que vous dites-là ne participe pas à crédibiliser l'action politique aux yeux des citoyens...

Oui, tout cela se traduit par une désinformation et une défection de la politique réelle, et un manque de discernement de bien des citoyens sur ce qui est désormais de gauche ou de droite, ou au nom d'une prétendue realpolitik qu'anime la dépolitisation du néo-libéralisme. Malgré une certaine érosion, les valeurs de gauche, comme les valeurs éthiques d'ailleurs, persistent néanmoins au sein du peuple. Abandonnées par l'absence de projet de société cohérent de l'État, des masses importantes de notre peuple se débrouillent.

Mais alors dans un tel contexte quelle est votre analyse de l'état du pays aujourd'hui ?

Au niveau urbain, il y a une grande turbulence du fait de la confiscation de l'arène politique par la rivalité politicienne et un désordre organisé. Dans nos campagnes, la dépossession des paysanneries est la forme la paupérisation la plus grande, et l'espace périurbain le gruge. Au Sénégal, la société de négoce a pris des proportions énormes, faisant basculer dans le mercantilisme des strates entières de producteurs, ruraux ou non, diplômés comme membres du lumpen prolétariat. Ils oeuvrent dans le pays et en diasporiques à l'extérieur, en réseaux sophistiqués.

L'économie informelle y domine. Elle est principalement tournée vers les produits de la modernité, la satisfaction d'une consommation par le recyclage ou le bas de gamme importés, mais fournissant, à défaut de mieux, les demandes de l'essentiel de la population. La forme précapitaliste se caractérise par la transformation domestique familiale ou individuelle, la petite production, la transformation et transaction marchande communautaire, périurbaine et religieuse, la petite distribution ou le stockage de l'économie du container.

Le secteur de l'informel a atomisé le potentiel économique national qui ne survit que dans la rente ou dans ses rapports incestueux avec le pouvoir étatique...

En effet, l'État laisse faire avec grand laxisme cette économie de la débrouille, signe de son propre échec, taxant là où il le peut et laissant croitre une corruption endémique, dont il est aussi l'épicentre, à en déduire des scandales qui défrayent la chronique. Les différents régimes politiques qui se sont succédés vivent des perfusions de l'aide internationale et du bradage des pans utiles de l'économie, des immobilisations foncières et du bâtiment et de diverses captations élaborées de rentes. Le boom immobilier dans la capitale illustre combien les terrains sont 15 fois plus chers qu'en 1990, alors que les logements locatifs sont de moins accessibles et doivent abriter plus de 42% des habitants de la capitale.

Après tous ces constats, en quoi y a-t-il la moindre pertinence dans de possibles réponses apportées par un projet dit de gauche ? La Gauche peut-elle répondre aux attentes d'une jeunesse qui aspire à des changements radicaux qui l'éloigne des tourments des politiciens responsables d'une gouvernance qu'elle considère comme scabreuse depuis tant d'années ?

Toutes ces réalités, parmi tant d'autres, sont des terreaux infertiles pour des forces de gauche, mais des contradictions et paradoxes qui peuvent l'éveiller. Il y a aujourd'hui un certain esseulement, une confusion et une dispersion des forces progressistes. Une frange de notre jeunesse, exaspérée et sans horizon, gronde et se décline en variantes politisées ou non. Peu sont organisés au sein de forces politiques progressistes. On peut questionner son discernement politique à ne pas se laisser capturer par les populismes et culturalismes. On note de l'autre côté, un regroupement de certaines forces de gauche, en blocs coalisés, au niveau du pouvoir, comme de l'opposition. Il y a aussi sporadiquement de multiples efforts de certains partis et individus de cristalliser une convergence de ces forces. La tentation populiste et patrimoniale demeure dominante. Dans l'ensemble, on pourrait encore mieux faire, pas seulement pour le contenant, mais surtout pour le contenu.

Mais comment reconstruire une politique citoyenne, à partir d'une offre susceptible de faire converger les revendications de mouvements fragmentés et parfois divergents ?

Il revient aux militants, aux citoyennes et citoyens engagé-es, face à l'action défaillante des dirigeant-es, de mettre la pression sur les orientations afin de façonner le message progressiste. La gauche, dans notre entendement, s'inscrit dans le combat donnant à la démocratie son sens émancipateur et affirmant les droits humains et du citoyen, les droits sociaux individuels et collectifs, les droits à la maîtrise sociale du système économique. Hélas, dans le contexte du Sénégal actuel, construire la gauche alternative exige, pragmatiquement, que l'on développe des stratégies principalement autour du centre gauche avec le maximum de forces politiques et populaires se réclamant du progrès social.

Avec minimalement toutes les forces et mouvements sociaux engagés contre le néo-libéralisme, contre l'impérialisme, et dans une perspective panafricaine en faveur d'avancées démocratiques et populaires, du progrès dans la libération des femmes et dans le respect des exigences d'une gestion écologique viable de la terre. Seen Égalité s'inscrit dans cette dynamique d'organiser les aspirations des classes populaires, pour circonscrire et renverser les pouvoirs dominants qui empêchent leur concrétisation. Ceci est un outil à opérationnaliser par nos travailleuses, nos travailleurs, nos sans -emplois, notre jeunesse. Cette jeunesse consciente qui perpétue les espérances de générations qui n'ont pas pu définitivement abattre l'injustice sociale et l'ordre impérialiste et néo-colonial. Nous escomptons ensemble faire reculer les bornes de l'idéalisme, de l'ignorance et de l'adhésion à des illusions passéistes obscurantistes et technicistes.

L'exigence est d'assurer la démocratisation de la société et la socialisation de la gestion économique. Le renforcement progressif de la convergence, dans la diversité, exige la tolérance et la conciliation. Il faut, avec l'esprit de discernement, armés de science de culture et d'altruisme empathique, dégager l'horizon pour esquisser les fondements d'un projet de société progressiste viable et enviable pour la multitude. Revisiter et vivifier les valeurs qui fondent la gauche, au-delà du discours ou du label, en se fondant sur la praxis. Entre autres la pratique de l'altruisme, la solidarité avec les plus opprimés, l'égalité à tous les niveaux, le refus de l'exploitation, de l'oppression et de l'injustice; l'élan pour le progrès social, la laïcité, la liberté, la conscience révolutionnaire...Ainsi parviendrons-nous à assainir le projet politique et esquisser et mettre en oeuvre ensemble un projet de société.

Dans tout cela, on vous connaît plus à l'extérieur du Sénégal que dans votre pays. Pourquoi ? Où étiez-vous toutes ces dernières années ? Que faisiez-vous ?

La plupart de nos membres sont d'une intégrité irréprochable, connu-es du pays, fières filles et fiers fils africain-es du Sénégal comme moi. Je suis plutôt connu du milieu académique, politique et militant. Comme le dit l'adage, nul n'est prophète chez soi. Par exemple, je suis plus connu au Burkina Faso, parce que j'ai coordonné nos courageux avocats qui ont défendu pendant 25 ans les droits des sankaristes et de Thomas Sankara. Je suis plus connu en Afrique du Sud en raison de ma lutte contre l'apartheid, ou internationalement en raison de mon internationalisme avec les Samir Amin et les camarades de la tricontinentale, ou pour mon opposition aux bases étrangères sur le continent Africain et le plaidoyer pour notre souveraineté panafricaine. Mais ici ce n'est pas de moi qu'il s'agit, ce qui importe c'est que le peuple découvre un projet et que les forces de gauche puissent s'entendre minimalement sur un contenu rassembleur et porteur.

En quelques mots, pourriez-vous nous dévoiler les grandes lignes du projet Seen Égalité que vous projetez de lancer officiellement dans les prochaines semaines ?

Je vous demande votre patience, il sera publiquement dévoilé très prochainement aux forces dites de gauche et ensuite à toutes nos citoyennes et citoyens. Je puis seulement vous dire que c'est relativement innovant et la bonne riposte contre l'ordre du monde qui enserre le Sénégal. Nous continuons à résister et à s'organiser consensuellement pour construire ensemble l'histoire. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'une terre en danger. Elle est affectée par l'impact de la crise multidimensionnelle issue de la crise du capitalisme impérialiste des oligopoles. Le basculement du monde se manifeste par une crise multiforme, sanitaire, économique, climatique, militaire et de sens... Sortir de l'impasse, dominée par le capitalisme des oligopoles généralisé, (et de son régime mondial de la peur et de l'insécurité, incapable d'imaginer la paix que comme l'ordre entre deux guerres), impose des réponses originales et audacieuses. Elles doivent allier simultanément, démocratisation de la société et progrès social.

Vous professez un éloignement de l'ordre néo-colonial qui perdure depuis plus de 60 ans ? Comment y arriver ?

Pour ce faire, il faut contenir les intérêts socio-économiques que défend et représente le régime en place. Ce dernier est issu du mode néocolonial de croissance et qui a agi pendant longtemps dans le sillage de l'administrateur colonial, du tirailleur et même du fossoyeur des initiatives panafricaines. Les moeurs dans le pays ont été érodées par les comportements ostentatoires, les excès de ceux qui possèdent et leurs imitateurs et qu'amplifie l'internet voyeur. Le social-narcissisme, l'apparence et l'invective ont chassé la pudeur et le suturë. L'impunité persiste là où d'évidence il fallait sévir. Le Sénégal n'a pas de problème de carence de textes, il souffre d'un manque notoire de volonté politique de les appliquer. C'est le visage du mirage démocratique sénégalais. Une culture politique, ancienne et rétive, permet néanmoins une relative organisation démocratique des forces et une libre expression difficile à bâillonner. Nous utiliserons donc ces espaces pour laisser aux citoyens et citoyennes d'apprécier les voies possibles d'une indépendance véritable et harmonieuse. Bonne fête aux sénégalaises et sénégalaises et à nos hôtes.