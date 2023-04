Sénégal: 63ème anniversaire de l'Indépendance du Sénégal - Macky vise une Armée beaucoup plus forte

Le président de la République, Macky Sall, s'engage à poursuivre l'acquisition de matériels pour les Forces armées afin d'accroitre la sécurisation des personnes et des biens. En présidant hier, mardi 4 avril, la célébration du 63ème anniversaire de l'indépendance du Sénégal, il a promis l'achat de nouveaux équipements militaires pour mieux répondre à cet objectif.

Le président de la République, Macky Sall, a présidé hier, mardi 4 avril, la cérémonie commémorative du 63ème anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Prenant la parole après la parade militaire et civile, en grand format sur le boulevard Général De Gaulle. Il a salué la prestation des défilants. A l'occasion, le président Macky Sall s'est aussi engagé à poursuivre la modernisation des moyens matériels de l'Armée nationale.

«Je poursuivrai les efforts d'équipement pour doter les Forces de Défense et de Sécurité de matériels toujours plus modernes et toujours plus adaptés aux situations», a promis le président Macky Sall qui s'engage, par ailleurs, à appuyer les hommes. «Je n'oublie pas le personnel. Je salue leur engagement, malgré l'univers fait de dangers et de risques propres au métier des Armées. Je veillerai continuellement à l'amélioration des conditions matérielles et morales», a-t-il ajouté, en promettant une revalorisation salariale.

Un retour du défilé en grande pompe, après trois (3) années de pause, «a servi d'occasion pour montrer la force des différentes composantes de la défense», a jugé le président de la république Macky Sall. Mieux a-t-il relevé, «le défilé prouve que le Sénégal a pris les devants et est prêt à faire face à toute sorte de menaces, pour une stabilité nationale et la préservation des ressources naturelles».

Saluant toujours la prestation des militaires, le président Macky Sall trouve que, «chaque année, nous observons des améliorations dans l'organisation et la qualité des prestations. Ce qui montre l'esprit perfectionniste des militaires». Toujours, de l'avis du président de la République, «l'allure et la prestance rassurent sur le niveau d'entrainement et de cohésion des unités. Assurément, nos Forces de Défense et de Sécurité, possèdent les capacités propres à assurer la paix et la sécurité dans notre pays».

La célébration du 63ème anniversaire de l'indépendance de notre pays s'est faite avec des innovations. Cette année, les voitures présidentielles ont été sorties de leur garage, au Musée des Armées, et présentées au public. Avec à bord les meilleurs élèves de la classe de Cm2, des villes d'origine des différents présidents, ils ont défilé sur le boulevard Général de Gaulle.

La prestation des civils, avec la prestation des élèves des communes, les majorettes du lycée John Fitzgerald Kennedy et du collège Notre Dame du Liban, a encore marqué l'évènement.

Les Forces de Défense et de Sécurité ont livré une parade de haute facture. Le défilé motorisé a permis l'exhibition des nouvelles acquisitions et d'une partie de l'arsenal militaire. A pied, différentes factions ont marqué le pas, devant les autorités dont le chef suprême des Armées. Les commandos et les parachutistes ont ravi les spectateurs.