Sénégal: Saint-Louis FDS et populations communient à travers un beau défilé

La région de Saint-Louis n'a pas été en reste hier, mardi 4 avril, avec la célébration du 63ème anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Le public et les forces de défense et de sécurité de la région ont communié à travers un très beau défilé qui s'est déroulé sur le boulevard Général De Gaulle en présence des autorités administratives, militaires, religieuses et coutumières et d'une forte délégation mauritanienne dirigée par le Wali du Trarza, Mohamed Ould Ahmed Mouloud.

Les forces de défense et de sécurité de la région Nord ont encore sacrifié à la tradition en offrant hier un très beau défilé au grand public saint-louisien. Il s'agit en effet d'un défilé civil, motorisé, militaire et paramilitaire ayant pour maître d'oeuvre le Colonel David Diawara, Commandant de la Zone militaire no.2 qui couvre les régions de Saint-Louis, Louga et Matam. La cérémonie a été présidée par le Gouverneur Alioune Badara Samb qui s'est réjoui de la présence de la forte délégation mauritanienne venue de la région du Trarza qui fait face à Saint-Louis, avec à sa tête son homologue, le Wali Mohamed Ould Ahmed Mouloud. « Vous savez, les relations entre le Sénégal et la République soeur de la Mauritanie sont des relations séculaires et à chaque fête de l'indépendance, ils viennent avec une forte délégation composée du Maire de Rosso, du Président du Conseil régional du Trarza et de l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui sont venues également à côté de leurs homologues commémorer avec nous cette fête de l'indépendance qui est également leur fête », a laissé entendre le M. Alioune Badara Samb, Gouverneur de la région de Saint-Louis.

Il a invité son homologue à transmettre les remerciements du peuple sénégalais au Président Mauritanien Mohamed Ould Gazouani. Il a félicité de vive voix le commandement de la Zone militaire no.2 pour la réussite de ce défilé. Abordant dans le même sens, le maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye a exprimé sa satisfaction par rapport à ce beau défilé auquel il a eu droit. « Cette fête de l'indépendance est célébrée conformément aux voeux du Président de la République Macky Sall, portant essentiellement sur les vertus de la coexistence pacifique, du dialogue, de la concertation, de l'unité, de la paix, de la stabilité et de la cohésion nationale », a-t-il dit tout en s'engageant à embellir ce boulevard Général De Gaulle qui abrite depuis l'année dernière le défilé du 4 avril.

Il a par la même occasion lancé un appel à l'endroit de toutes les forces vives de la région de Saint-Louis pour travailler ensemble à améliorer leur cadre de vie. Le défilé civil a démarré par la danse des majorettes de l'École des jeunes filles Boubacar Boris Diop, qui ont remporté d'ailleurs le prix de la meilleure prestation. Elles sont suivies par la Police et le Bat 12 de Dakar-Bango. Le thème retenu pour la présente édition est « Forces de Défense et de Sécurité et Préservation des ressources naturelles ». Un thème qui cadre bien avec les missions des forces de défense et de sécurité, à en croire le Colonel David Diawara, Commandant la Zone militaire no.2.