Sénégal: Mbour - Les valeurs républicaines rappelées aux jeunes

La commune de Mbour a célébré hier la fête de l'indépendance par une cérémonie de levée des couleurs. Les autorités communales et le président du Conseil départemental de Mbour ont profité de cette occasion pour rappeler à la jeunesse les valeurs républicaines et leur sacralité. Saliou Samb, le président du conseil départemental de Mbour a fait part de beaucoup de fierté et d'émotions en ce moment solennel en répondant à l'invitation du préfet pour la levée des couleurs. Selon lui, chaque année, ils sont à la disposition du préfet pour respecter la tradition de célébration de notre souveraineté nationale.

Pour lui, la fête de l'indépendance est un moment important dans la vie politique, économique et sociale de la nation. Il s'est honoré d'être à côté de l'autorité préfectorale en compagnie de Cheikh Issa sall, le maire de Mbour. À l'en croire, cela les met dans une posture de réponse à un engagement républicain. Pour Cheikh issa Sall, la fête de l'indépendance est le moment propice et idéal pour rappeler à la jeunesse les fondements de la République. Selon lui, la République est sacrée car elle nous permet de dormir paisiblement la nuit, de circuler librement et de pouvoir jouir de nos droits, de travailler dans de bonnes conditions et on doit la respecter.