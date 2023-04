Burkina Faso: Football à la base - La laaf, un creuset de détection de jeunes talents

La Ligue africaine des académies de football (LAAF) a lancé, le jeudi dernier à Ouagadougou, ses activités au titre de l'année 2023.

A l'occasion, Paul Ouédraogo, le président de la Ligue burkinabè des centres et académies de football, membre de ladite structure, a décliné les ambitions et objectifs à atteindre dans le futur. « Nous nous sommes réunis dans un cadre de travail pour le compte de la Ligue africaine des centres et académies de football. L'objectif de cette rencontre est de dégager les perspectives des activités de la LAAF pour le compte de l'année 2023 en vue de programmer un tournoi africain qui se déroulera dans l'un des pays qui est affilié à la LAAF », a-t-il déclaré.

Intervenant en sa qualité de vice-président de la LAAF, Youssouf Diomandé, qui est par ailleurs le fondateur de la Ligue ivoirienne de football académie (LIFA) dont le siège se trouve à Abidjan en Côte d'Ivoire, a laissé entendre que le président de ladite structure, Thiam Mamadou, et son comité exécutif veulent être plus performants dans la réalisation de leur programme d'actions et de gouvernance.

« Pour matérialiser cet objectif, la LAAF compte organiser, cette année, une compétition continentale très bientôt qui va concerner les catégories ci-après : 14, 15 et 16 ans. La dernière compétition que nous avions organisée à Daloa en Côte d'Ivoire, nous a permis de savoir qu'il y a un réservoir de joueurs talentueux qui peuvent être orientés efficacement vers des académies structurées et adaptées.

Cela cadre avec notre mission qui est d'améliorer constamment le football et le promouvoir, le contrôler et le réglementer sur l'ensemble du territoire national en tenant compte du fair-play et son impact universel, éducatif, culturel et humanitaire. Ce, en mettant en place un programme de développement en faveur des jeunes », a décliné Youssouf Diomandé.

Au terme de cette journée de travail, les membres de la LAAF ont affiché leur détermination à respecter leurs engagements au titre de l'année 2023. Avant de regagner leurs pays respectifs, les participants ont assisté dans la matinée du samedi 18 mars à Kombissiri, à un match de football entre l'ASKO et Manegba FC. Une très belle rencontre qui a permis aux deux centres en compétition, de se jauger, détecter des talents et faire la promotion du football des jeunes.

Pour rappel, la LAAF est une vitrine pour le football académique. Son objectif est de permettre aux enfants de pratiquer le football à la base de façon professionnelle et de s'épanouir sur la scène africaine et internationale. A ce jour, plus d'une vingtaine de pays africains (23), sont membres de la LAAF.