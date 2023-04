Togo: Dr Gnagnon invite à user du droit de « demande de comptes » aux élus locaux

Invité le mardi 04 avril 2023 de l'émission Temps de Rest de nos confrères de Light Radio, le 2ème Adjoint au Maire de la Commune de Lacs 3, Dr Jean-Emmanuel Gnagnon, a débattu des diverses questions de décentralisation dont le sujet central était « Quelle est l'importance la Mairie dans une commune ? ».

L'élu local, en charge de l'éducation, de l'urbanisme, de l'environnement, du tourisme et de l'action sociale dans cette commune de Lacs 3 Agbodrafo, a surtout dans les détails apporté des éléments de réponse sur les prérogatives des communes du Togo et des Mairies à leur tête. De même, a-t-il informé des différents rôles des responsables des Maires et de ses premiers collaborateurs de l'exécutif et de tout le Conseil municipal.

Occasion également pour lui de formuler une invite aux populations administrées.

Jugeant de ce que l'installation des élus locaux à la tête des communes du Togo « une opportunité », parce que facilitant « la décentralisation de l'action publique et administrative » et permettant « aux populations d'être près des services », Dr Gnagnon, président de MTR (Mouvement Togo Restauration) a donc invité « les populations à faire usage de leur droit de regard et de contrôle citoyen de l'action de leur commune ».

Et de poursuivre, qu'il est « important que chacun puisse s'approcher des mairies. Nous avons un rôle de contrôle à jouer, un rôle de contrôle de l'action publique, rôle de participation, demander des comptes, être informer. Un rôle d'accompagner la mairie, de payer les taxes, contribuer parce que c'est avec ces contributions que la Mairie fait ses mobilisations et implémente des actions de développement... ».