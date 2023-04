Ile Maurice: Élève agressé au MITD | La mère - «Je tiens à remercier celui qui a filmé la scène, sinon je n'aurais pas su»

Un jeune élève de 16 ans de Chemin-Grenier, qui étudie au Mauritius Institute of Training and Development (MITD) de Rose-Belle, a rapporté, en présence de sa mère, à un policier de la Brigade pour la protection de la famille comment il s'est fait agresser par des élèves de sa classe. Il a expliqué que l'incident qui s'est déroulé le 29 mars a dégénéré alors qu'il plaisantait avec un ami. Soudain, celui-ci a commencé à lui donner des coups au dos et il a essayé de se défendre. Il n'a rien révélé à ses parents car le professeur est entré en classe et tout le monde a regagné sa place. Il a omis de rapporter l'incident à ses parents et à son prof de peur d'être harcelé.

Le 30 mars, alors qu'il était assis dans la classe, un élève, dont il ne connaît pas l'identité, portant un blouson noir, et trois autres sont entrés et une discussion s'est ensuivie concernant l'incident de la veille. Ils se sont tous mis à le gifler, à lui donner des coups au visage, au cou et à l'insulter. Ils l'ont menacé pour qu'il ne dise rien dire à l'administration du centre, ni à sa famille sinon il serait agressé de nouveau. Il avait des douleurs un peu partout sur le corps, la nuque, la tête et au menton.

Les 2 et 3 avril, sa mère tombe sur un vidéoclip de son fils se faisant battre à l'école. Sa mère l'a ensuite transporté à l'hôpital de Rose-Belle pour observation. Nous nous sommes rendus à l'hôpital où il est admis. Il était en compagnie de son oncle et de sa mère. La mère explique, les larmes aux yeux, être très attristée par la façon dont son fils a été frappé. «Enn lot paran pa ti pou kapav get sa. Deux jours de cela, il m'a dit qu'il avait des douleurs et de lui faire un massage. Je tiens à remercier celui qui a filmé la scène, sinon je n'aurais pas su.»

Par ailleurs, la victime nous explique qu'il plaisantait avec un autre ami. «À aucun moment, je ne suis allé chercher des problèmes avec eux. Ils se sont dirigés vers moi sans que je n'en connaisse la raison. Je n'ai rien fait pour les provoquer.» Son oncle dit que le ministère de l'Éducation doit prendre les actions nécessaires. «Pour moi, c'est impardonnable ce genre de comportement. Je compte entamer des poursuites.»

Des commentaires circulent, alléguant que l'adolescent aurait frappé un jeune handicapé dans sa classe et que les autres jeunes lui ont donné une leçon. Son oncle a réagi : «Ce commentaire est d'une seule personne alors que les autres sympathisent. Il n'y a pas d'enfant handicapé dans sa classe. C'est une histoire inventée par ces élèves qui l'ont tabassé.»

Parmi ceux qui l'ont battu, se trouve un jeune qui avait été arrêté par l'ADSU de Mahébourg le 27 mars. Il est âgé de 16 ans et avait en sa possession de 3,55 g de cannabis et 0,05 g de graines de cannabis.