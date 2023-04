Ile Maurice: Festival de terrains de chasse - Le fils du président de la PSC a bénéficié d'un bail à Salazie

Vidianand Lutchmeeparsad jure que son fils a «suivi toutes les procédures» pour ce bail, accordé par l'Agro-industrie.

Le terrain à Salazie était occupé auparavant par Bernard Maigrot, qui s'est retrouvé depuis quelques années dans un maelstrom judiciaire. Selon nos informations, le bail à Bernard Maigrot a été annulé ou non renouvelé et le terrain de chasse a été accordé cette année sous bail à trois bénéficiaires, dont le fils de Vidianand Lutchmeeparsad et son associé.

Contacté, le président de la Public Service Commission (PSC) nous jure qu'il n'est pas intervenu auprès du ministère de l'Agro-industrie pour que son fils obtienne le bail du terrain, dont il dit même ignorer la superficie. Son fils, nous dit-il, y fera l'élevage de cerfs «mais pas de chasse car mon fils aime les animaux». Cependant, arrivés à l'âge adulte, les cerfs seront vendus. Pour être tués (par qui ?) et vendus comme viande ?

Lutchmeeparsad dit ne pas être pas au courant de ces détails. Il nous explique que son fils compte aussi élever des moutons et même des vaches pour faire un peu de Bio Farming. Des plantes endémiques et des fruits locaux sont aussi prévus. On se souvient que le gouverne- ment avait proposé d'amender les lois pour permettre de faire de l'agriculture dans les... forêts. Vidianand Lutchmeeparsad nous ex- plique que c'est son fils a qui a fait toutes les démarches, comme un grand, et n'a pas demandé l'aide de papa. Qui ne se rend presque jamais dans cette forêt en voie de devenir terrain agricole.

Aucun pot-de-vin remis ? avons-nous demandé. Réponse négative de Lutchmeeparsad. Et si le ministre Maneesh Gobin ou quelqu'un d'autre du gouvernement lui demande d'accepter la candidature de telle ou telle personne à la PSC, ne se sentirait-il pas obligé d'obéir ? Encore une réponse négative.

Par ailleurs, nous apprenons que le fils d'un ministre a obtenu le bail d'un terrain agricole à Rose-Belle. Certes, on nous a montré tous les documents relatifs à cette transaction, y compris les reçus du paiement du bail. L'on nous assure que le fils fait partie de 500 personnes qui ont toutes bénéficié de terrains agricoles tombant sous Rose Belle Sugar Estate. Le terrain jadis planté en canne à sucre en a été débarrassé pour être mis en vente à des planteurs de légumes. Le fils de ministre, qui a déjà commencé à nettoyer le terrain, a-t-il de l'expérience dans l'agriculture ? On nous assure que oui et que toute la famille est dans l'agriculture. Ce qui est vrai. Les terrains sont-ils dispo- nibles à tout demandeur ? Hemprakash Dhotah, le CEO de Rose Belle S.E., a promis de revenir vers nous avec des détails aujourd'hui. Nous y reviendrons.

En tout cas, voilà le ministre Maneesh Gobin pris dans une autre polémique en offrant des terrains de chasse ou agricoles à des fils de... Il n'a pas répondu à notre appel. Nous voulions lui demander s'il ne craignait pas une perception de favoritisme.