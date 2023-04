Madagascar: Volleyball / Sommets nationaux - Trente-cinq équipes pour six titres en jeu à Antsirabe

Changement de date à plus d'une semaine de l'événement. Les sommets nationaux de quatre catégories différentes se tiendront à Antsirabe à partir de ce week-end pascal.

Le championnat de Madagascar de deuxième division et la coupe de Madagascar des jeunes U20 et U16 s'étaleront du 7 au 14 avril au gymnase et sur le terrain extérieur de l'Académie militaire d'Antsirabe. Décalé de trois jours, le coup d'envoi de la phase éliminatoire des U14 sera donné le 10 avril. Ces joutes nationales étaient prévues se dérouler du 14 au 22 avril selon de calendrier initial, mais avancée d'une semaine au dernier moment. «Nous avons dû avancer la compétition car la rentrée scolaire après les vacances de Pâques est aussi avancée d'une semaine. Et suite à la demande des clubs et de nombreux parents des joueurs» explique le directeur technique national, Jean Honoré Razafinjatovo alias Noré kely.

Souci logistique

Trente-cinq équipes sont jusqu'à hier engagées pour participer aux sommets nationaux. La compétition pour les U16 et U14 garçons a dû être annulée en raison du faible nombre des engagés, seulement deux clubs pour chacune de ces catégories. «Les règlements de compétition mentionnent que la compétition est annulée si le nombre d' équipes engagées est inférieur à quatre» souligne le DTN.«Nous avions initialement projeté d'organiser les matchs au nouveau gymnase d'Antanifotsy, qui a abrité l'an passé l'Afrobasket U18 filles, mais on nous a dit que le site était déjà réservé... Notre souci est que nous ne pourrons peut-être pas planifier des matches tard à l'Acmil» craint le premier responsable technique de la discipline. Dix équipes sont inscrites chez les U14 filles, six chez les U16 filles, de même pour la 2D masculine et cinq chez les dames.

Les inscriptions sont déjà closes depuis quelques jours mais la direction technique a toléré les retardataires à s'engager, dans le but de leur donner une chance de prétendre à remporter le titre dans leurs catégories respectives. Suite à l'incontournable modification de date, le championnat de Madagascar de beach- volley seniors hommes et dames, prévu se tenir à Toamasina ce week-end, sera également reporté à une date ultérieure, toujours selon le directeur technique national.