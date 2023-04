Madagascar: Football / Barea - La démission de Dupuis se fait attendre

Le sélectionneur des Barea devrait être de retour à Madagascar cette semaine. La Fédération malgache de football attend toujours sa lettre de démission officielle.

Une semaine est passée. Les footeux ont hâte de savoir qui succèdera à Nicolas Dupuis. Le technicien français a relancé verbalement sa démission le 28 mars, après les défaites à l'issue de la double confrontation contre les Fauves centrafricains, matches comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations.

Qui des entraîneurs locaux ou peut-être aussi étrangers succédera au technicien français? Dupuis a mentionné dans son interview, «J'estime que les instances doivent décider de mettre en place un nouveau sélectionneur et je veux lui donner le temps de réussir sa prochaine CAN ou Coupe du monde (...) qu'il puisse travailler le mieux possible pour le bien du pays ... pour le bien de l'équipe... J'ai envie que vous réussissiez à nouveau». «... Pour que vous puissiez réussir c'est mieux que je puisse arrêter dès maintenant de façon à ce que quelqu'un prenne la place tout de suite» a-t-il poursuivi. Le sélectionneur n'est pas rentré avec la délégation malgache qui était de retour au pays le 29 mars. «Je ne suis pas en contact avec lui depuis sa démission (...) Il devrait arriver cette semaine» a indiqué Victorien Andrianony, président de la Fédération malgache de football.

Courte durée

Concernant les procédures de recrutement du nouveau sélectionneur, «nous n'allons peut-être pas opter pour l'appel à candidature. Le mandat de l'équipe actuelle de la Fédération prend fin en septembre. Le nouveau sélectionneur s'occupera seulement des deux prochains matches des Barea en vue de la qualification à la CAN. Ce sera à la nouvelle équipe après l'élection de recruter le nouveau sélectionneur pour les prochains matchs, après les éliminatoires de la CAN» explique le patron en exercice de la Fédération. Le temps passe vite, le prochain match contre les Black Stars du Ghana, comptant pour la cinquième journée, est prévu à la mi-juin, c'est-à-dire dans deux mois et demi. Le sixième match à l'extérieur contre les Palancas Negras angolais aura lieu début septembre. Madagascar, après les quatre matches disputés, est en mauvaise posture. La Grande île occupe la quatrième et dernière place du groupe E avec un point (-8). Le Ghana conserve la position de leader avec un cumul de 8 points (+4), talonné par la République centrafricaine créditée de 7 unités (+4) et l'Angola à la troisième marche avec 5 points (0).