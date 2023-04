Ile Maurice: Ruling de la magistrate - L'ASP Jagai évoque une erreur sur son identité

Ashik Jagai n'aurait pas apprécié que dans le ruling de la radiation des charges contre l'avocat Akil Bissessur, la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath ait commis une erreur sur «son identité» en le citant comme Rashid Jagai au lieu d'Ashik Jagai. Dans une plainte déposée au CCID, le chef de la Special Striking Team demande que la magistrate rectifie l'erreur car, dit-il, dans toutes les dépositions et documents relatifs à ce dossier, partout il est écrit Ashik Jagai et non Rashid Jagai.

Dans la plainte, l'ASP Jagai dit ne pas être étonné de cette erreur de la magistrate, qui, estime-t-il, sait que son nom est Ashik Jagai. Est-ce une nouvelle tentative pour intimider une magistrate après un ruling défavorable envers la police ? Faire des erreurs dans les noms des plaignants ou des défendeurs arrive aussi aux juges de la Cour suprême. Pour rectifier, les juges font alors un corrigendum et le chapitre est clos. Une plainte au CCID parce que son nom n'a pas bien été cité ou écrit est chose assez rare.

L'ASP Jagai conteste aussi les propos de Me Akil Bissessur après que la cour a rayé, le 28 mars, les charges provisoires de trafic de drogue qui pesaient sur lui. Ashik Jagai demande au CCID de servir un avertissement à l'avocat, qui dit-il, tient des propos à relent communal contre lui et l'appelle à chaque fois Rashid Jagai. La magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath a accédé, le 28 mars, à la motion de Me Bissessur qui demandait la radiation des charges provisoires de possession of dangerous drug for the purpose of distribution qui pesaient sur lui.

Pour rappel, Me Bissessur avait été arrêté le 19 octobre après une descente de la Special Striking Team au domicile de sa compagne à Palma où de la drogue synthétique avait été retrouvée. La magistrate Mungroo-Jugurnath dans son ruling a été très critique envers l'enquête de la police concluant que «police have failed to inquire into the defence part of the accused».