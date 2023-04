Sénégal: Fête de l'indépendance - Un grand pays, un grand Président

opinion

J'ai vécu la célébration, soixante troisième du genre, de notre accession à la souveraineté internationale les larmes aux yeux et les armes au coeur. Oui, j'avais les larmes aux yeux en voyant le Chef de l'Etat arpentant les allées du boulevard Général De Gaulle qui il y a peu ressemblaient à un champ de bataille. Les travaux du BRT entrepris sur place ont débouché sur une plateforme n'enviant rien aux Champs Elysées. Il fallait oser. Il fallait avoir cette vision futuriste. Il fallait trouver les moyens et exiger le respect d'un calendrier d'exécution. Le Président Macky Sall n'a pas hésité à se lancer. Lui qui avait su sortir de terre les éléphants blancs du Président Wade a tenu marquer son magistère de réalisations majeures.

Du pont de la Sénégambie à celui en construction de Rosso en passant par ceux de Marssassoum et de Foundiougne sans oublier les infrastructures sportives, les filets sociaux matérialisés par les cash transfert, l'instauration du programme Xeyyou Ndaw Gni, la convention Etat- Employeurs Privés, la sécurisation des frontières, la réussite à 99% de l'accés à l'eau potable en zone urbaine et à 95% en zone rurale, la réduction des procédures d'accès aux financements pour les jeunes et les femmes, le Président Sall prouve qu'il reste un homme d'actions, de solutions, de résolutions et d'options stratégiques.

En quinze minutes top chrono, ce trois avril à l'occasion de son adresse traditionnelle à la nation, le Président de la république, en ces périodes de confusion généralisée avec des manipulateurs tentant de mêler l'armée à des affaires politiciennes, a salué la fidélité des militaires à la symbiose armée-nation, à leur attachement aux valeurs de la République et des institutions, et leurs qualités professionnelles, dans la conduite des missions au service de la nation et de la paix dans le monde.

En annonçant l'exploitation commerciale du BRT avec 300 000 passagers au quotidien, le Président a insisté sur l'enrôlement de 1000 jeunes pour y opérer. Ces jeunes qui restent au coeur des préoccupations présidentielles expliquent le choix du Sénégal de développer davantage l'enseignement professionnel pour mieux les préparer à la vie active soutient le Chef de l'Etat.

Que dire du bilan à mi-parcours ? Les chiffres contrastent dans tous les domaines avec l'environnement économique mondial difficile. Alors pourquoi vouloir saborder les acquis de ce pays, seule oasis de paix dans une sous-région en proie au djihadisme et au terrorisme ? Le temps est donc venu selon le Président d'invoquer la sagesse qui inspire le dialogue et la concertation, pour surmonter nos différences, afin de rester la nation sénégalaise qui nous rassemble et nous ressemble ; une nation de coexistence pacifique, où le sort de chacun dépend de celui de son prochain ; parce que nous sommes une seule et même famille. Ferme et déterminé, le Président, face à l'attitude malencontreuse de l'opposition qui a raté le train de l'histoire en refusant d'honorer l'invitation à elle adressée dans le cadre des festivités officielles, reste droit dans ses bottes en affirmant rester ouvert au dialogue et à la concertation, avec toutes les forces vives de la nation, dans le respect de l'Etat de droit et des Institutions de la République, pour un Sénégal uni, un Sénégal de paix, de stabilité et de cohésion nationale.

La République est au-dessus de tous et de tout. Elle transcende les intérêts partisans. Elle requiert de tous un comportement citoyen. Elle nous oblige. En entendant çà et là des va-t'en guerre parler de la dernière allocution du Président Sall, je m'interroge sur leur patriotisme brandi urbi et orbi.

Il urge de relever que nul n'a le droit de brûler ou de faire brûler ce pays voire de se voir président avant l'heure.

La présidentielle est une conquête et nul n'a la possibilité de se déclarer vainqueur avant le 25 février 2024. D'ici là, le Président Macky Sall préside aux destinées du Sénégal et nul doute qu'il donnera le meilleur, son gouvernement avec lui, pour faire du Sénégal devenu le leader économique de la sous-région un havre de paix et une locomotive du développement socio-économique d'une Afrique en marche.

Bouna Kanté

Secrétaire Général de la CGIS

Cadre de l'APR