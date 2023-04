Ile Maurice: Éclairage| Lottotech - Quand le jeu de hasard explose

Lottotech Ltd passe déjà à sa performance pré Covid. Après des résultats en dents de scie ces dernières années, ceux de la période financière se terminant au 31 décembre 2022 sont qualifiés d'exceptionnels par la direction. Pour preuve, la société a engrangé des revenus de plus de Rs 1,4 milliard et des profits nets de Rs 154 millions. Ce qui ne peut que réjouir ses 10 000 actionnaires, avec la déclaration d'un dividende de 37 sous par action.

Visiblement, le jeu de hasard a le vent en poupe. La vente de tickets de Loto a généré des revenus de Rs 2,9 milliards pour les 12 mois de 2022. Toutefois, excluant les prix déboursés sous forme de jackpots, un montant de Rs 1,4 milliard est comptabilisé par Lottotech contre un peu plus de Rs 1 milliard en 2021.

Est-ce que cette hausse de revenus de 40 % de cette filiale du groupe Gamma est le résultat de la volonté de Mauriciens moyens de miser gros, avec l'espoir d'empocher un jour le jackpot, pour sortir de la précarité économique ? Non, soutient Moorghen Veeramootooo, le Managing Director, récemment promu Chief Executive Officer (CEO) de Lottotech. Il explique que les tirages de l'année dernière avec des jackpots supérieurs à Rs 50 millions ont attiré plus de mises chez les joueurs et, par ricochet, plus de revenus pour la société. Le comportement des joueurs est dicté, dit-il, par plusieurs facteurs, soit le montant mis en jeu à chaque tirage. «Il va de soi qu'il y a moins d'engouement pour une cagnotte de Rs 5 millions que pour celle de Rs 50 millions ou plus. La motivation des joueurs s'explique par les mises enregistrées.» L'année dernière, ajoute-t-il, des jackpots de Rs 90 millions, Rs 75 millions et Rs 60 millions ont été enregistrés et, contrairement à l'année 2021, impactée par le confinement lié au Covid-19, avec l'absence de 13 tirages, 2022 a maintenu tous ses tirages.

Moorghen Veeramootoo maintient, par ailleurs, qu'il ne faut pas associer les jeux de hasard de Lottotech au gambling ou à ceux qui s'y adonnent comme des zougader. Le Loto, tout comme la Loterie Vert, sont des jeux de divertissement, comme il en existe dans d'autres pays, soutient-il. D'ailleurs, il rappelle que les différentes études entreprises par Lottotech montrent que la moyenne qu'un joueur mise chaque semaine est de Rs 100 et que la chance qu'il remporte le jackpot est de 1 sur 3,8 millions. Ce qui est loin des autres jeux impliquant des paris, qui peuvent rapporter des gains plus facilement.

Quid du profil des joueurs du Loto ? Aujourd'hui, Lottotech précise qu'en moyenne 65 % de la population adulte (600 000) âgée de plus de 18 ans joue au Loto. Cependant, sur la base des sondages effectués auprès de ses détaillants, il ressort que le segment de la population dans la fourchette de 25 à 50 ans constitue le marché principal de Lottotech. «Ce sont des gens appartenant à la classe moyenne, recoupant toutes les communautés avec un mix hommes et femmes», fait ressortir Moorghen Veeramootoo.

Loto vert

Certes, l'apport de la Loterie Vert, transférée à Lottotech officiellement en 2018 suivant un accord avec la Government Lotteries Ltd, a contribué à près de Rs 400 millions au chiffre d'affaires de Lottotech, selon son dernier bilan financier. Opérant sous le brand du Loto, avec deux tirages aujourd'hui et s'appuyant sur le retour du jeu Le Millionnaire new-look, le CEO note que la Loterie Vert s'est intégrée dans la plateforme de la société ainsi que sa quarantaine d'employés. «Nous avons gardé son cachet historique qui plaît toujours à une frange de la population ainsi qu'à d'autres joueurs, relativement plus jeunes, qui ont développé une certaine fidélité à ce nouveau produit. Il bénéficie des retombées de notre marketing direct que nous avons mis en place pour mieux comprendre les attentes de nos clients, tout en y gardant le lien», estime Moorghen Veeramootoo. Celui-ci s'emploie à ce que 30 % de son chiffre d'affaires provienne des opérations du Loto Vert à la fin de 2024.

Parallèlement, Lottotech, qui a repris en 2021 la société familiale Pool Joseph Merven Ltd, détentrice de la licence The Football Pools, se propose de donner une nouvelle impulsion à ce jeu. En devenant l'unique agent à Maurice, en Afrique et en Asie, de The Football Pools, Lottotech a ajouté un autre patrimoine à sa stratégie de diversification. «Notre démarche est dictée par la popularité dont les paris de foot anglais jouissent auprès des joueurs mauriciens par le biais des incontournables Zetters, Littlewoods et autre Vernons. Une tradition que nous perpétuons déjà en apportant notre touche mais aussi en modernisant ses opérations avec le support informatique de notre plateforme technologique, où nous allons faire du cross-marketing de nos trois produits», souligne le CEO.

Lottotech Ltd, qui a fait 350 multimillionnaires par le biais de ses différents jackpots depuis son lancement en 2009 et a versé aux caisses de l'État presque Rs 7 milliards sous le Consolidated Fund, passe à une nouvelle étape en exportant son savoir-faire en Afrique. Gamma est en effet partenaire de Ludwin, depuis l'année dernière, avec La Française des Jeux, pour apporter son expérience et ses compétences dans la gestion de loteries. Sa proximité avec Gamma ouvrira de nouvelles perspectives régionales à Lottotech sous forme de contrat de gestion (management contracts). Plusieurs pays d'Afrique francophone ont été identifiés: la Guinée, le Cameroun, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, entre autres.

Plan de succession

En vue de la diversification du portfolio des produits, qui commence en 2023 avec le lancement de nouveaux jeux avec l'accord du régulateur, la GRA, Lottotech étoffe son équipe de direction. Afin de mieux se préparer aux nouveaux défis et enjeux, un plan de succession a été mis sur pied avec la nomination de Shaun Kim Tiam Fook Chong comme CEO adjoint, Hari Ramsamy comme COO, Queensnee Pergun comme «Chief People & Culture Officer». Quant à Moorghen Veeramootoo, il reste à la tête de la société en tant que CEO.