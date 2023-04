Congo-Brazzaville: Employabilité - Près de 800 jeunes vulnérables vont bénéficier des financements

L'État congolais a débloqué une enveloppe de 1,143 milliard FCFA au profit de 783 jeunes issus des milieux défavorisés, dans le cadre du Projet de développement des compétences pour l'employabilité (PDCE). Les modalités de cet accompagnement ont été détaillées, le 4 avril, à Brazzaville par le comité de délibération des plans d'affaires.

L'octroi du fonds compétitif aux 783 bénéficiaires devra intervenir avant le mois de juin, en attendant les formalités de création des comptes bancaires et l'accompagnement des jeunes. Les plans d'affaires sélectionnés concernent les secteurs de l'agropastoral et de l'agroalimentaire, les services comme la coiffure esthétique, la couture et la broderie, la pâtisserie, l'infographie, la restauration, les métiers de l'industrie (mécanique, chaudronnerie, tôlerie) et le bâtiment (maçonnerie, froid et climatisation, électricité bâtiments, menuiserie).

Cette nouvelle subvention est destinée aux jeunes des zones urbaines de Brazzaville et Pointe-Noire, les principales cibles du PDCE. « Comme nous l'avons signalé plus haut, c'est une première expérience et nous en sommes conscients au regard de la date très proche de la clôture du projet. Nous devrons y aller très vite mais bien, car la situation de l'emploi des jeunes dans notre pays reste très préoccupante et, cette initiative de financer l'auto-emploi des jeunes peut constituer, dans une certaine mesure, une des solutions à leur chômage », a indiqué le coordonnateur du PDCE, Auxence Léonard Okombi.

Le succès du projet est de réussir à mettre en place un fonds compétitif dans le but d'accompagner l'insertion socio-économique des jeunes formés, à travers le financement des plans d'affaires montés avec l'appui de l'assistance technique recrutée par le projet à cet effet. L'initiative répond à une enquête de la Banque mondiale selon laquelle 68% des jeunes formés désirent s'installer à leur propre compte, en auto-emploi. C'est dans ce contexte que le financement additionnel, d'après Auxence Léonard Okombi, a intégré la dimension Fonds compétitif pour accompagner les jeunes formés et porteurs des micro-projets.

Le comité de délibération, rappelons-le, a été institué par la note de service n°335/METP-CAB, du 31 octobre 2022, qui vise à valider les plans d'affaires sélectionnés par l'assistance technique 2. La sélection des bénéficiaires a été faite, a assuré le président du comité, Paul Soni-Benga, le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, sur la base de la qualité du projet, de la viabilité, de la soutenabilité, de la conformité environnementale, de l'impact économique et social.

La mise en oeuvre de ce programme, a martelé Paul Soni-Benga, est une contribution à la lutte contre le chômage et la délinquance juvénile, en lien avec le Plan national de développement 2022-2026.