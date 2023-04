Malawi: La dévastation causée par le cyclone Freddy est un 'signal d'alarme sur la crise climatique'.

Le Programme Alimentaire Mondial soutient la mobilisation après que la tempête tropicale ait déplacé plus de 500 000 personnes

"Les gens ont commencé à courir, alors nous avons couru", raconte Eliza Edward, une agricultrice qui a perdu son mari lors des inondations massives provoquées par le cyclone Freddy qui a balayé le Malawi au début du mois.

Eliza a été contrainte de fuir sa maison située au pied de la colline de Soche, à la périphérie de la capitale commerciale du pays, Blantyre.

Après avoir frappé d'autres parties de l'Afrique australe le mois dernier, notamment le Mozambique et Madagascar, Freddy est revenu dans la région en force.

Le cyclone a déclenché des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations, des coulées de boue et une destruction massive dans la partie méridionale du Malawi. En six jours seulement, il a déversé l'équivalent de la moitié d'une saison des pluies moyenne pour cette région. Il a également aggravé les épidémies de choléra dans le pays et au Mozambique voisin.

'Nous n'avons pas réussi à prendre de nourriture ni de vêtements. Nous avons juste réussi à sauver nos vies'

Freddy, qui ne manquera pas d'aggraver la faim dans la région, reflète les dangers des phénomènes météorologiques intenses qui risquent de s'aggraver avec le changement climatique. Des pays comme le Malawi, qui sont parmi les moins responsables du phénomène, en ressentent les pires effets.

"Les destructions et les souffrances dont j'ai été témoin dans le sud du Malawi sont le visage humain de la crise climatique mondiale", déclare Rebecca Adda-Dontoh, coordinatrice résidente des Nations Unies pour le Malawi. "Les personnes que j'ai rencontrées, dont beaucoup ont perdu leur maison et leurs proches, n'ont rien fait pour provoquer cette crise climatique".

Alex Mattias, un habitant de Blantyre qui travaille comme aide ménager, est l'un d'entre eux.

"La première vague était de l'eau qui dévalait la colline. Mais la seconde est arrivée avec une coulée de boue contenant des rochers et des arbres", se souvient-il du déluge qui a détruit sa maison et ses moyens de subsistance. "Nous espérons que l'aide continuera d'affluer, car les survivants sont trop nombreux. La vie est dure, surtout pour les jeunes enfants.

Au Mozambique aussi, le deuxième point d'arrivée du cyclone Freddy a laissé une traînée de destruction, affectant les moyens de subsistance, les maisons et les infrastructures. Les météorologues affirment qu'il s'agit du cyclone tropical qui a duré le plus longtemps et qui a parcouru le plus de kilomètres.

Le gouvernement du Malawi estime que des centaines de personnes sont mortes et que plus de 500 000 ont été déplacées. Nombre d'entre elles vivent désormais dans des camps de fortune.

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et ses partenaires travaillent d'arrache-pied pour que la nourriture et les autres produits de première nécessité parviennent aux survivants du cyclone dont la vie a été bouleversée, tout en continuant à soutenir les opérations de recherche et de sauvetage. Au Malawi, par exemple, dans le district de Nsanje, à l'extrémité sud du pays, des bateaux fournis par le PAM ont aidé le gouvernement à sauver des centaines de personnes.

"La pluie a commencé vers minuit alors que nous dormions", se souvient l'agriculteur Mervis Soko, qui vit dans une autre zone touchée par le cyclone, près de Blantyre. "Lorsque nous avons réalisé que l'eau pénétrait dans la maison, nous avons commencé à faire sortir nos enfants un par un. Nous n'avons pas réussi à prendre de nourriture ou de vêtements. Nous avons juste réussi à sauver nos vies.

Les eaux de crue ont également détruit les cultures de la famille. "Il n'y a rien que nous puissions récolter", explique Mervis. "Aujourd'hui, grâce à la nourriture que nous avons reçue du PAM, nous savons que nous mangerons, mais nous sommes très inquiets pour notre avenir.

Même avant l'arrivée de Freddy, de nombreux habitants du Malawi vivaient déjà au bord du gouffre. Les experts estiment que plus de 3,8 millions de personnes - 20 pour cent de la population - ont eu besoin d'une aide alimentaire pendant la période de soudure d'octobre à mars.

Dans les régions affectées par le cyclone, le prix du maïs, un aliment de base, a atteint des niveaux record ; il est en moyenne 300 pour cent plus élevé qu'à la même époque l'année dernière. Dans le district de Nsanje, désormais coupé du reste du pays par les inondations, les prix du maïs sont encore plus élevés.

Faire face à la crise climatique

"Le pays aura besoin d'un soutien important", déclare Paul Turnbull, directeur de pays et représentant du PAM au Malawi, au cours d'une année qui s'annonce "très difficile pour beaucoup".

"Le niveau de dévastation auquel nous sommes confrontés dépasse les ressources dont nous disposons", ajoute-t-il. Un certain nombre de survivants du cyclone interrogés attribuent les coulées de boue déclenchées par Freddy au mythique Napolo, un serpent dont on dit qu'il vit dans le coeur des montagnes..

Les experts prévoient des tempêtes de plus en plus violentes et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes dans les années à venir.

"Il est essentiel que la communauté internationale se mobilise", déclare M. Turnbull, du PAM. "C'est un appel au monde pour qu'il ne se détourne pas de la crise climatique.

Le PAM a besoin d'au moins 27 millions de dollars sur trois mois pour fournir une aide alimentaire à 500 000 personnes touchées par le cyclone, y compris les personnes déplacées et les écoliers, et pour offrir un soutien logistique au gouvernement du Malawi et à ses partenaires.