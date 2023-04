Afrique: Kalidou Kassé au cœur du film documentaire « Titi Boy »

Figure emblématique des arts visuels, Kalidou Kassé est au cœur du film documentaire intitulé Titi Boy qui sera présenté en avant-première le 09 mai 2023 et rentrera en phase d’exploitation au cinéma Pathé de Dakar, selon le communiqué de presse reçu à notre rédaction.

Ce film est coproduit par Oumar Ndiaye de Sénégal Films et d’El Hadji Malick Ndiaye, conservateur du Musée Théodore Monod d'Art Africain (Ifan) et Directeur artistique de la 14ème édition de la Biennale de l’art africain contemporain (Dak’Art). Ceci, dans le sillage des quarante ans de carrière de Kalidou Kassé, célébrés en 2020, indique la même source.

Ce documentaire porte un regard contemporain sur l’artiste, examine non seulement les origines de son esthétique mais aussi l’influence que celle-ci tient de l’histoire de l’Afrique contemporaine.

Ainsi, le ­film explore les fondations historiques, l’environnement social, et les contextes qui ont façonné l’artiste en tant que personne et qui ont inspiré son œuvre, et donné des bases à son esthétique, lit-on dans le document.

Surnommé le Pinceau du Sahel par le défunt critique d'art Iba Ndiaye Diadji, Kalidou Kassé a été formé aux Manufactures Sénégalaises des Arts Décoratifs de Thiès.

Son style unique aux personnages fi­liformes et aux couleurs vives et chatoyantes décrit un monde poétique et enchanteur peint avec un souci constant pour les formes, les détails et les couleurs.

Sensible depuis sa prime jeunesse à la cause des enfants en situation de vulnérabilité, Kalidou Kassé a été élevé au rang d’ambassadeur par l’Association « Educ’autisme » qui regroupe des parents d’enfants autistes, affirme le communiqué. Il poursuit avec eux l’objectif de construire un hôpital dédié à la prise en charge de cette pathologie au Sénégal.

Dans cet esprit, l’artiste a pris l’initiative d’offrir plusieurs de ses œuvres qui seront exposées et mises en vente le jour de l’avant-première pour contribuer à lever des fonds qui seront gracieusement mis à disposition des membres de l’association « Educ’autisme ».

Ainsi, à travers ce film documentaire, les coproducteurs ont tenu à rendre hommage à une ­figure marquante des industries culturelles et créatives au Sénégal, via le medium populaire qu’est le cinéma.

Soutenu par le ministère de la Culture et du Patrimoine, Titi Boy se veut le premier d’une série de documentaires et de reportages dédiés aux artistes et à l’art au sens large du terme, conclut le communiqué.