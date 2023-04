Madagascar: Examens officiels - Entame de la dernière ligne droite, les cours préparatoires ont la cote

Le premier examen officiel, le CEPE, se tiendra le 20 juin 2023, soit dans 11 semaines et l'heure est à l'achèvement du programme avant l'entame du dernier trimestre et la dernière ligne droite dans les révisions intensives.

Les trois principaux examens officiels qui comptent le plus grand nombre de candidats, à savoir le Certificat d'Etudes Primaires Elémentaires (CEPE), le Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC) et le baccalauréat, auront lieu dans trois à quatre mois. Entre une et quatre sessions d'examens blancs sont organisées dans les établissements privés et publics, notamment pour le CEPE.

Pour le BEPC et le baccalauréat, une session d'examen blanc est tenue pour la majorité des établissements. Initiatives courantes dans la préparation des examens officiels, les cours préparatoires débutent généralement à la fin du second trimestre. La fin des vacances de Pâques marque ainsi le début des choses sérieuses pour les candidats, les établissements scolaires et les parents d'élèves.