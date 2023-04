Madagascar: Produits de rente - Vers un essor de la filière Café à Ambinanitromby district Ikongo

Alors qu'on parle de plus en plus du Kere dans le sud, qui frappe notamment le district d'Ikongo, les femmes de la région mènent leurs efforts dans le secteur agricole, pour une croissance soutenable. Des succès sont évoqués par Conservation International.

Florentine Baolahady figure parmi les femmes exemplaires, dans la commune Ambinanitromby, district Ikongo, région Fitovinagny. Membre très active et non moins présidente de l'association de femmes Miara-miasa, elle est considéré comme femme modèle, dans le développement durable face aux perturbations climatiques.Elle est reconnue pour être une femme forte et déterminée, choisie comme l'une des leaders pour la lutte contre la pauvreté en 2022. En septembre 2021, cette association a mis en place une pépinière de café robusta. En avril 2022, les plants de café (variété robusta) cultivés par Baolahady et les membres de l'association ont permis une récolte sur le terrain.

La production totale était de 19.800 pieds pour 10 kg de grains de café semés. Les 70 membres de l'association ont reçu chacun 180 pieds de café leur permettant d'avoir chacun leurs propres plantations. Certes, la vente de cette production a été une source de revenus importante pour les membres et a déjà contribué à l'amélioration de leurs conditions de vie.

Plantation

Avant la collecte de jeunes plants de café en avril 2022, le projet Paysage durable a proposé une formation sur les techniques de plantation et de soin des plants de café en accord avec les besoins environnementaux et les pratiques agroforestières. Les membres de l'association ont également été formés aux techniques de préservation de la biodiversité et aux méthodes d'agriculture mécanique et biologique. C'était pour Baolahady l'occasion de partager son expertise en matière de culture du café avec les autres membres de l'association.

A noter que la culture du café était pratiquée dans la région auparavant, mais avait été abandonnée. Grâce à l'effort collectif de l'association Miara-miasa et de la communauté locale d'Ambinanitromby, la production de café est en train de reprendre. Le projet est en train de redynamiser l'industrie du café dans la région, ce qui contribue à la croissance économique de la communauté. En somme, la réussite du projet de culture de café robusta mené par Baolahady et l'association de femmes Miara-miasa est une source d'inspiration pour les femmes rurales dans toute la région de Fitovinagny. Le projet montre comment la collaboration et la formation peuvent aider à transformer des terres en friche en une source de revenus et de développement pour les communautés locales.