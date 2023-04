Madagascar: Pâques - Les hôtels et lieux d'hébergement pris d'assaut

Les destinations les plus prisées pour la période pascale sont déjà en plein préparatifs pour la venue d'un grand nombre de visiteurs la semaine prochaine.

Complets. Les hôtels à prix raisonnables, mais également les hôtels de luxe ne disposent quasiment plus de chambres libres en ce moment. Tel est le cas pour Ampefy et Andasibe où les hôtels et lieux d'hébergement, moins nombreux que dans d'autres destinations de vacances dans les villes comme Mahajanga et Toamasina, affichent déjà complets. Même les chambres à plus de 1 million d'ariary la nuitée, sont déjà toutes réservées dans un hôtel de luxe d'Andasibe. Pour Ampefy, les réservations de dernière minute ne sont pas envisageables dans les hôtels les plus renommées dans la mesure où les meilleures chambres sont déjà réservées.

Première destination

A Antsirabe, première destination pour Pâques chaque année, les hôtels commencent également à voir leurs carnets de réservations se remplir rapidement. Les établissements avec une qualité de service et des prix jugés abordables, entre 40 000 ariary et 55 000 ariary la nuitée, sont les plus recherchés. Il n'en demeure pas moins que les chambres à prix beaucoup plus élevés, au-delà de 200 000 ariary la nuitée, trouvent toujours preneurs.

Les lieux d'hébergement en dehors des hôtels sont également très recherchés pour leur coût très attractif. « Les gens viennent généralement en famille pour Pâques à Antsirabe et les hébergements leur reviennent chers s'il s'agit de familles nombreuses. Or, les familles avec enfants en bas âge ou avec des adolescents sont très nombreuses à venir passer Pâques dans notre ville et il ne faut pas que ce genre de clientèle nous échappe, vu que la saison désastreuse durant la pandémie n'est pas encore complètement rattrapée ! », commente un opérateur hôtelier à Antsirabe. Il est vrai, en dépit du retour des festivités pascales à Antsirabe depuis l'an dernier, les pertes occasionnées par la pandémie de Covid-19 en 2020 et 2021 laissent toujours un goût amer chez les opérateurs touristiques de la Ville d'Eaux et d'ailleurs.

Autres secteurs

De leur côté, les restaurateurs font également tout pour préparer au mieux la période du week-end pascal. Il en est de même pour les acteurs de la filière fruitière. La période étant la saison des pommes et d'autres fruits faisant la renommée d'Antsirabe, les producteurs et les revendeurs espèrent voir leurs ventes et leurs chiffres d'affaires augmenter durant la période de Pâques. Quant aux activités informelles, elles restent toujours aussi présentes dans divers secteurs, et essaient de tirer leur épingle du jeu.