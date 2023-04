Madagascar: Forum Invest in AfricanEnergy - La prochaine édition au Westin Paris Vendôme le 1er juin

Un réseautage pour les investisseurs européens et les décideurs africains.

C'est ce que représente le Forum Invest in AfricanEnergy organisé par la Chambre africaine de l'énergie (AEC) le 1er juin 2023 à Paris. Selon les organisateurs, l'événement présentera les possibilités de partenariat, renforcera les relations entre l'Afrique et l'Europe et donnera le coup d'envoi à de nouveaux développements en vue d'assurer la sécurité énergétique au niveau mondial.

En effet, le forum de Paris ouvrira non seulement de nouvelles perspectives de collaboration entre l'Europe et l'Afrique, mais renforcera également les liens déjà tissés entre les pays africains et les investisseurs et entreprises basés en France.

Au cours du forum, les discussions porteront sur le financement des projets énergétiques africains, le développement du gaz naturel liquéfié (GNL) pour les marchés africains et européens, et le rôle que les énergies renouvelables et l'hydrogène vert continueront à jouer dans l'industrialisation et l'électrification de l'Afrique.