Angola: Une ministre d'État considère la paix comme une valeur incommensurable

Moçâmedes — La ministre d'État chargée du domaine social, Dalva Ringote, a souligné, ce mardi, à Moçâmedes, la paix comme une valeur incommensurable, unissant les Angolais sur un chemin de défis communs, dans toutes les dimensions de la jeune patrie, de traditions, de valeurs, de la diversité et de famille.

S'exprimant lors de l'événement central commémorant le 21e anniversaire de la Journée de la paix et de la réconciliation nationale, Dalva Ringonte a déclaré que l'avènement de la paix avait permis le développement des communautés, la solidarité et la recherche incessante des meilleures politiques publiques pour les Angolais.

La ministre a considéré l'Angola comme un pays de paix, dont tous les Angolais sont fiers et qui constitue une lueur d'espoir pour les pays impliqués dans des conflits sur le continent.

"L'Angola est, aujourd'hui, un pays de médiation et de résolution pacifique des conflits, car nous sommes amoureux de la paix et de la stabilité des peuples, par le dialogue", a-t-elle souigné.

Selon Dalva Ringonte, l'Angola condamne fermement et clairement la guerre et toute autre forme de déstabilisation du continent africain et s'engage à consolider ses institutions démocratiques, à développer et à diversifier son économie, visant le progrès, le bien-être des populations et l'affirmation, de plus en plus, de son identité et de ses valeurs dans le cadre des nations et du monde.

Pour Dalva Ringonte, aucun pays ne peut vivre en paix et en sécurité alors que persistent à ses frontières des conflits qui peuvent facilement s'étendre et impliquer son propre territoire.

« Pour cette raison, la consolidation de la paix en Angola implique également la fin des conflits dans les territoires voisins, au niveau régional et continental. C'est en ce sens que notre pays condamne fermement et clairement la guerre et toute autre forme de déstabilisation sur le continent africain », a-t-elle déclaré.

Selon la ministre, la tradition de paix fait de l'Angola un hôte permanent du forum panafricain pour la culture de la paix, réunissant différents acteurs gouvernementaux, la société civile, la communauté scientifique, les artistes et les sportifs, ainsi que le secteur privé et des organisations internationales à un dialogue permanent sur la promotion de la paix, la résolution des conflits et la prévention de la violence, l'encouragement des valeurs de tolérance, de solidarité, de diversité, d'échange culturel et des droits de l'homme, contribuant à une Afrique pacifique et prospère.

Elle a déclaré qu'une paix pleine et durable doit être inépuisable, avec la participation de tous les partenaires sociaux de l'Etat, des autorités traditionnelles, dans la promotion de la paix, de la défense des institutions démocratiques et du respect des autorités au sein des communautés.

« Aujourd'hui, nous pouvons célébrer le long chemin parcouru, mais nous devons nous rappeler qu'il reste encore un long chemin à parcourir. La paix, la démocratie et la réconciliation, interconnectées, constituent un processus continu, qui nécessite le dévouement de tous », a-t-elle renchéri.

Dalva Ringonte a également souligné la démocratie comme une valeur fondamentale qui doit être élargie et approfondie, dans le respect des institutions, des principes, des libertés et des garanties, en défendant la transparence des affaires publiques, la justice et l'équité sociale.

La responsable a mis l'accent sur la solidarité et la cohésion comme principes fondamentaux pour renforcer la Nation et la pleine portée des conquêtes démocratiques, économiques et sociales.

Quant aux préoccupations à caractère social, elle a souligné des programmes et projets prioritaires de l'Exécutif anglais, tels que les programmes liés à la construction de barrages, pour retenir l'eau visant à faire face à la sécheresse, au renforcement de la protection sociale « Kwenda », au goûter scolaire, à la promotion de l'employabilité, à l'expansion de l'approvisionnement en eau dans les zones urbaines, municipales et rurales, à l'amélioration de la santé maternelle et infantile et à la nutrition.

« Concernant le renforcement de la croissance et de la consolidation de l'économie, l'exécutif a pour priorités la défense continue de la consommation des ménages et de leurs revenus, la diversification de l'économie en stimulant l'investissement privé et la liquidité des entreprises, ainsi que la promotion de l'investissement public pour accélérer la croissance et la reprise des emplois », a-t-elle conclu.