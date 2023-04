Afrique: Le vice-Premier ministre éthiopien salue le rôle de João Lourenço dans la pacification du continent

Luanda — Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Demeke Hassen, a salué, ce mardi, à Addis-Abeba, le rôle du Président de la République, João Lourenço, en tant que champion de la paix et de la réconciliation au niveau continental.

Le responsable éthiopien s'exprimait lors d'une audience qu'il a accordée à l'ambassadeur sortant Francisco da Cruz, qui quitte ses fonctions dans la capitale éthiopienne (Addis-Abeba) et doit se rendre à New York, où il assumera le poste de représentant permanent de l'Angola auprès de l'ONU.

Le vice-Premier ministre éthiopien a souligné, à cette occasion, la performance de l'Angola dans le processus de pacification de la région des Grands Lacs et de la République centrafricaine (RCA), indique un communiqué de presse de la représentation diplomatique angolaise à Addis-Abeba, auquel l'ANGOP a eu accès.

Au cours de la rencontre, les deux interlocuteurs ont analysé les questions prioritaires de l'agenda bilatéral, soulignant la nécessité de revoir les accords existants dans les domaines des services et du commerce et la signature de trois nouveaux instruments juridiques.

Il s'agit de l'Accord de coopération dans les domaines économique, technico-scientifique et culturel entre l'Angola et le Ministère des affaires étrangères de l'Éthiopie, ainsi que de l'Accord sur l'exemption de visa dans les passeports diplomatiques et de service.

Les relations entre les deux pays sont historiques et amicales, animées par la défense du multilatéralisme dans la résolution des problèmes mondiaux et du panafricanisme sur la base de la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA), appelé « L'Afrique que nous voulons ".

L'ambassadeur Francisco da Cruz a fait ses adieux, il y a quelques jours, au président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, qui lui a décerné un certificat de mérite et l'insigne de l'UA, «pour avoir représenté son pays avec compétence et dévouement et contribué avec diligence à la poursuite des objectifs de notre organisation panafricaine ».

Francisco da Cruz a réitéré sa satisfaction quant à la décision de l'UA de tenir la 12e édition du Dialogue de haut niveau sur la démocratie, la gouvernance, les droits de l'homme, les tendances, les défis et les perspectives, à Luanda, au second semestre de l'année en cours.