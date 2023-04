Madagascar: Grève des étudiants à Andrainjato - Le SECES Fianarantsoa pour la transparence

Au nom de la transparence, le SECES section Fianarantsoa appelle les responsables universitaires et ministériels à communiquer les véritables raisons du retard de paiement des bourses d'études.

Le Syndicat des enseignants chercheurs et chercheurs enseignants de l'Enseignement Supérieur, (SECES) section Fianarantsoa, s'est exprimé face à la tension qui prévaut au sein de l'université d'Andrainjato Fianarantsoa, suite au mouvement de grève des étudiants de cette université pour cause de non-paiement des bourses d'études sur une période de 5 mois. Pour le SECES section Fianarantsoa, les autorités universitaires et ministérielles devraient porter à la connaissance de tous, les véritables raisons du non-paiement de ces bourses d'études des étudiants. Autrement dit, le syndicat n'est pas convaincu des raisons déjà avancées par les responsables, notamment le fameux chapitre de la digitalisation, expliquant le retard du paiement des bourses.

« Une question mérite d'avoir une réponse claire, à savoir la raison véritable qui ne permet pas encore de payer ces bourses d'études, car tout un chacun a droit à des informations vraies et fiables sur cette question », a noté le SECES dans un communiqué émis en début de semaine, tout en rappelant l'importance de la liberté de manifester. Le syndicat proteste ainsi contre l'intrusion des éléments des forces de l'ordre dans le périmètre de l'université lors de la manifestation des étudiants dernièrement.

Problème quasi-généralisé

Il faut savoir que la manifestation des étudiants d'Andrainjato a fait grand bruit non seulement à Fianarantsoa, mais également sur l'ensemble du territoire dans la mesure où les étudiants d'autres universités publiques mènent également un mouvement similaire actuellement. Il s'agit des étudiants de l'université de Mahajanga, si ceux de Vontovorona non plus, les premiers à mener le mouvement de grève dernièrement, n'ont toujours pas obtenu gain de cause par rapport à leurs revendications.

Le problème de retard dans le paiement des bourses d'études est ainsi un problème commun de plusieurs universités publiques, menant à des mouvements de grève aux conséquences diverses. Les plus à craindre sont les débordements et les infiltrations dans les rangs des grévistes, ainsi que les affrontements entre les grévistes et les populations riveraines des lieux de grève, celles-ci étant lassées des impacts des grèves répétées sur leurs activités au quotidien, notamment le commerce.