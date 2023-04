Madagascar: Manifestation culturelle - Fianar Reggae festival signe sa huitième édition

Incontestablement, Fianar Reggae Festival est l'un des contenus culturels qui animent ponctuellement la ville de Fianarantsoa. Cette année, le festival signe une huitième édition et annonce la couleur.

Huit artistes pour la huitième édition. C'est une programmation riche en musique que réservent les organisateurs du Fianar Reggae Festival pour 2023. Issus de plusieurs régions, Eka Zaho, Jah Roots, Majestic Lion, Mashmanjaka, Reggasy, Relongo, Nadz et 6watt se relaieront sur scène les 8 et 9 avril à l'Alliance Française de Fianarantsoa.

Initiative de l'Association Sarondra, « Fianar Reggae Festival est une plate-forme de performance et de visibilité et non une scène de compétition, il fait sens grâce à l'acharnement d'une équipe convaincue que le reggae peut être une fenêtre pour l'évolution des mentalités et des comportements dans ce pays que nous aimons tant. Aujourd'hui encore, Fianar Reggae Festival essaye de permettre à des groupes d'exister et de montrer leur créativité ! Nous tenons à promouvoir le reggae et la culture rastafari, à partager de bonnes vibrations », relatent les organisateurs.

A ses débuts, le festival s'est donné comme objectif la promotion culturelle, artistique et éducative avec la musique reggae comme outil pédagogique pour l'ouverture et le développement artistique. Au fur et à mesure, sont alors intégrés différents acteurs culturels dans un processus évolutif de créativité et de partage. Si la promotion de la musique reggae, dans sa diversité et sa richesse, reste l'essence du festival, toujours les organisateurs de réitérer qu'« un des objectifs qui nous tient à coeur est également la promotion de la ville de Fianarantsoa.

Proposer un contenu crédible afin de promouvoir le tourisme dans la Vieille Ville ». Apprécier le reggae est une chose mais contribuer activement au développement culturel et artistique à Madagascar est tout aussi important. Un combat mené de front par les acteurs culturels engagés. Pour découvrir cet univers, rendez-vous en fin de semaine à l'Alliance Française de Fianarantsoa !