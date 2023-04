Madagascar: Caisse d'Epargne de Madagascar - Une 25éme agence inaugurée à Analamahitsy

La Caisse d'Epargne de Madagascar continue son chemin vers plus de développement. Après avoir obtenu le statut d'institution de microfinance d'épargne et de crédit à part entière en 2019, la CEM étoffe son réseau d'agences dans toute l'Île.

Fierté

La 25éme agence de la Caisse d'Epargne de Madagascar a été inaugurée hier à Analamahitsy. Une grande fierté pour la population de l'Avaradrano qui va bénéficier des nombreux services offerts par cette agence flambant neuve avec des prestations assurées par le Directeur d'agence et ses 9 agents rompus dans l'administration des épargnes et des crédits. Outre la traditionnelle épargne qui a toujours fait la renommée de la CEM, elle se positionne actuellement sur le marché du microcrédit destiné aux particuliers salariés avec le crédit Safidy ou aux professionnels avec le crédit Avotra. Depuis 3 ans, la CEM dispose d'un portefeuille de 3.000 bénéficiaires de microcrédit. Mais elle reste bien évidemment très active en matière d'épargne avec actuellement 432 milliards d'ariary de fonds épargnés essentiellement pour les nouveau-nés et les enfants.

Leader

En tout cas, la CEM fait preuve de belles perspectives en voulant actuellement se positionner comme l'un des principaux acteurs de l'inclusion financière en promouvant les activités de crédit tout en maîtrisant les risques et en renforçant sa position de leader en matière d'épargne. L'institution affiche également sa détermination à participer à l'éducation financière des enfants dès leur plus jeune âge. « Notre objectif est d'accompagner au mieux les clients et de leur donner satisfaction à travers les produits et services offerts ainsi qu'aux conseils et encadrements notamment pour les crédits » a déclaré Claude Andriamanantsoa Secrétaire Général de la Caisse d'Epargne lors de la cérémonie d'inauguration qui a vu la présence des autorités locales du district d'Avaradrano.