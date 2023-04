Madagascar: Football / 48e RNS - ASGM 91 et AS Baobab remettent leur titre en jeu

Les deux équipes auront fort à faire ce week-end pour garder leur titre au tournoi de football de la RNS.

Le football, c'est sans doute une des disciplines phares et attire le monde à la RNS. Jeunes et moins jeunes vont remettre tous leurs crampons pendant deux jours pour s'offrir le titre et aussi s'adonner à leurs passions qu'est le football. Cette année, des anciens joueurs des Barea A et ceux des Barea U23 vont tâter la pelouse des terrains de la Plaine du Beauregard et du centre omnisports de Vichy. Par rapport à 2022, l'on constate la hausse du nombre des équipes engagées dans toutes les disciplines y compris le football.

Chez les seniors, les participants passent de 19 à 23 formations. L'Association Sportive Gasy Miregnina (ASGM) de l'Essonne 91, championne en titre, aura du pain sur la planche pour défendre son bien. L'équipe n'a pas assez de temps pour organiser un regroupement pour cette année car les joueurs sont un peu éparpillés dans les quatre coins de la France et de l'Allemagne. Rinjala évoluera sous les couleurs de l'ASGM 91 pour cette 48 édition de la Rencontre Nationale Sportive aux cotes de Toky, Nomena et compagnies.

L'ASGM 91 engagera deux équipes en football, l'une chez les séniors et l'autre du côté de vétérans. Odon qui a joué avec les séniors en 2022 sera encore avec les séniors pour cette année. Des joueurs des Barea U23 à l'image de Mika , Calvin, Delgado, Tojo et bien d'autres joueurs du DOM TOM CUP défendent les couleurs de Tap Tap Send. La compétition s'annonce très serrée. Le gardien de but des Barea A, Melvin Adrien sera le parrain de cette édition et profitera de l'occasion pour présenter son projet et partager ses expériences avec les jeunes.

Chez les vétérans, 7 équipes se sont inscrites, dont la tenante du titre, l'AS Baobab. Pour une première participation en 2022, l'équipe a vite fait forte impression et s'est offerte du titre. Ambitieuse de rééditer l'exploit, la formation de l'AS Baobab s'est préparée comme il se doit pour faire bonne figure cette année. Les Ralala ex BFV ,Mamykely ex BFV , Banane, Lolo, Rija et consorts effectueront leur dernière séance d'entraînement demain. L'équipe participe aussi au championnat de la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) et à la Coupe de la région Île de France. Le football à 7 a vu la participation de 8 équipes.