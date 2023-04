Madagascar: Football - Le coach Rôrô, devenu ambassadeur de Telma

Le coach Félix Romuald Rakotondrabe alias Rôrô, a été nommé ambassadeur de Telma en football. Le leader des Barea CHAN aura une nouvelle mission avec ce grand partenaire du ballon rond malgache.

Telma, le partenaire numéro un et primordial du football à Madagascar, réaffirme son engagement à soutenir le football malagasy à travers un partenariat avec coach Rôrô. Cette collaboration vise également à promouvoir le football malagasy en soutenant un contributeur essentiel des résultats récents, qui fut un succès au CHAN d'Algérie, janvier dernier. Les Barea, pour leur première participation à la phase finale de cette joute africaine, sont rentrés avec une médaille de bronze.

L'objectif de l'engagement de Telma dans le Football Malagasy est de donner à chaque Malgache l'opportunité de vivre pleinement ses passions et de vibrer à l'unisson de la nation lors des grandes compétitions nationales et internationales. Le talent de chacun peut être remarqué, reconnu et bénéfique pour la communauté, le coach Rôrô est vraiment une personne modèle pour le pays. La société Telma est fière de ce partenariat avec une personnalité exemplaire et inspirante du sport malgache.

« En tant que premier supporter du football malgache, Telma a toujours été aux côtés de la Fédération Malgache de Football et des Barea », a fait savoir l'entraîneur malgache ayant mené l'équipe nationale Barea A' à la troisième place lors de la Chan 2022. « On a des talents. Nos footballeurs ont une très bonne maîtrise technique et un potentiel incroyable. Il faut se battre pour gagner, mais tout se fait étape par étape. Je suis prêt à gravir les échelons et à porter encore plus haut les couleurs malgaches dans les prochaines compétitions », a-t-il ajouté.

Le coach Rôrô serait un candidat potentiel à la tête des Barea A. L'équipe nationale n'a pas encore de sélectionneur depuis la démission du Nicolas Dupuis. Les cinquième et dernière journée des éliminatoires de la CAN se joueront en juin et en septembre. Les Barea auront également besoin d'un coach pour la 11e édition des Jeux des Iles de l'Océan Indien, qui se déroulera du 25 août au 3 septembre 2023, à Madagascar.