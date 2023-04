Madagascar: Covid-19 - Continuer à rester vigilant

Deux ans après le déclenchement de la pandémie de Covid-19, la situation n'est plus aussi critique qu'auparavant, mais comme le soulignent les bilans régulièrement publiés, les contaminations continuent. Certes, les décès sont rares, mais il faut prendre garde au virus et ne pas faire preuve de négligence. Il est plus que nécessaire de continuer à mettre son masque dans les lieux de grande concentration et de respecter les gestes barrières.

Covid-19 : continuer à rester vigilant

La grande crainte provoquée par la dissémination de la Covid-19 ne semble plus exister et une grande partie de la population ne se soucie plus du risque de contamination. Elle est rassurée par les remarques des autorités sanitaires qui, tout en restant très vigilantes, sont rassurantes. Elles affirment notamment que le virus va s'apparenter à celui de la grippe saisonnière. De nombreuses personnes ont, ces derniers temps, présenté les symptômes d'une forte grippe mais une partie a été testée positive à la Covid.

Ces dernières ont tout de suite été prises en charge et se sont rétablies très vite. Les autres ont reçu aussi les soins adéquats et n'ont plus de problèmes de santé. Néanmoins, malgré les nouvelles rassurantes des autorités médicales, il est indispensable de ne pas faire preuve d'insouciance. On remarque que beaucoup de gens ont décidé de ne plus porter de masque. Cela est possible à l'air libre, mais il faut prendre ses précautions dans les grands rassemblements ou dans les lieux clos. Le respect de la distanciation sociale et l'adoption des gestes barrières sont toujours impératifs. La campagne de vaccination continue et l'injection du vaccin dans les centres est gratuite. Aujourd'hui, il n'y a pas de tension sur le front de la lutte anti-covid, mais pour que cela ne change pas, le principe de précaution doit être respecté.