Algérie: Lancement de deux bases de données pour l'exploitation des plantes médicinales et la biodiversité marine

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a procédé, mardi à Alger, en compagnie du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun et la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb, au lancement de deux bases de données sur l'exploitation des plantes médicinales et la biodiversité marine.

A cette occasion, M. Baddari a précisé que "ces deux plateformes s'inscrivent dans le cadre de la réalisation de la sécurité sanitaire et alimentaire", la première base de données mise à la disposition du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique compte 1004 espèces végétales à partir desquelles 16.000 composés organiques sont extraits, ce qui profite à l'industrie pharmaceutique et aide à réaliser la sécurité sanitaire pour atteindre l'autosuffisance.

Quant à la deuxième base de données sur la biodiversité marine, le ministre a indiqué qu'elle sera mise à la disposition du ministère de l'Environnement en vue de l'exploiter industriellement et alimentairement dans le cadre de la santé du citoyen et de l'environnement.

Pour sa part, M. Aoun s'est félicité de la plateforme dédiée aux plantes médicinales, indiquant que les laboratoires nationaux sont capables d'élaborer des études efficaces et d'extraire des produits.

Pour sa part, Mme Dahleb a indiqué que cette démarche vise à relancer la production des plantes médicinales au regard de leur importance dans l'économie nationale sur fond de hausse de la demande mondiale, d'autant que ces plantes comptent de multiples usages notamment dans l'industrie pharmaceutique et la cosmétologie.

La ministre a appelé les opérateurs et les chefs d'entreprises spécialisés dans la fabrication de médicaments et des produits cosmétiques à tirer profit des études élaborées au niveau des universités et des centres de recherche pour valoriser la recherche scientifique.

Par ailleurs, le coup d'envoi des activités de recherche sur les plantes médicinales a également été donné au niveau de la wilaya de Tissmsilt connue pour sa biodiversité notamment au niveau du parc national Theniet El Had, en attendant l'évaluation de l'opération dans 6 mois.

Une convention de coopération a été signée à cette occasion entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Environnement en vue de relancer les bases de la coopération bilatérale et mettre en place les programmes de recherche scientifique liés aux domaines de l'environnement et des énergies renouvelables en cours d'exécution.